Rossi acusó a Milei de profundizar el enfrentamiento con China y advirtió sobre los riesgos económicos de su política exterior

Agustín Rossi cuestionó la política exterior de Javier Milei y su confrontación con China.

El diputado advirtió sobre las consecuencias económicas y diplomáticas del alineamiento argentino con Estados Unidos.

El proyecto vinculado con Malvinas contempla restricciones para inversiones de empresas controladas por Estados extranjeros.

Rossi alertó sobre posibles obstáculos para compañías como Petrobras y Huawei.

El legislador advirtió que China podría retirar el swap y reducir sus compras de productos argentinos.

El ex jefe de Gabinete vinculó la política exterior libertaria con los riesgos financieros de una economía dependiente del endeudamiento.

La estrategia internacional del gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo cuestionamiento por sus consecuencias económicas y diplomáticas. El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por Santa Fe, Agustín Rossi, denunció que la administración libertaria está profundizando una política de confrontación con China que podría comprometer inversiones, operaciones comerciales y herramientas financieras fundamentales para la Argentina. Según el legislador, el alineamiento del Presidente con Estados Unidos está llevando al país a adoptar decisiones que podrían terminar perjudicando sus propios intereses.

Rossi cuestionó especialmente la falta de lectura del oficialismo sobre los cambios que se están produciendo en el escenario internacional. A su entender, el Gobierno continúa actuando bajo una interpretación ideológica que considera irreversible el predominio de las fuerzas de derecha y ultraderecha, sin advertir que ese panorama presenta modificaciones y dificultades para algunos de sus principales referentes políticos. El ex jefe de Gabinete sostuvo que la administración de Milei parece no registrar esas transformaciones y continúa profundizando una estrategia de alineamiento que puede resultar contraproducente.

Uno de los principales cuestionamientos del diputado estuvo dirigido a las disposiciones incorporadas en un proyecto relacionado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Rossi puso el foco en un artículo que establece restricciones para las inversiones de compañías extranjeras controladas por otros Estados. De acuerdo con su interpretación, esas empresas deberán obtener una autorización del Consejo de Seguridad Nacional creado por el Gobierno para poder desarrollar determinadas actividades en territorio argentino.

El legislador advirtió que una regulación de esas características podría exceder el objetivo de establecer controles sobre determinadas inversiones y convertirse en un obstáculo para proyectos empresariales de distintos países. Para ilustrar el alcance que podría tener la disposición, mencionó el caso de Petrobras, compañía con participación estatal brasileña que mantiene proyectos vinculados con Vaca Muerta. La aplicación de criterios restrictivos, sostuvo, podría generar dificultades para inversiones que resultan relevantes para el desarrollo energético argentino.

Las críticas también alcanzaron a las recientes disposiciones vinculadas con la ciberseguridad y las telecomunicaciones. Rossi cuestionó los requisitos que, según describió, deberán cumplir las empresas del sector y consideró que las nuevas condiciones colocan en una posición desfavorable a compañías chinas como Huawei. En particular, denunció que el esquema de certificaciones terminaría otorgando ventajas a un grupo de empresas estadounidenses, condicionando el acceso de otros proveedores tecnológicos al mercado argentino.

Para el diputado santafesino, estas decisiones no constituyen medidas aisladas, sino que forman parte de una orientación general de la política exterior libertaria. Su interpretación es que el Gobierno está trasladando al terreno económico y comercial una confrontación geopolítica con China, sin evaluar suficientemente las consecuencias que puede tener para un país que necesita inversiones, financiamiento y mercados para sostener su actividad productiva.

En ese sentido, Rossi puso especial énfasis en la relación comercial y financiera entre la Argentina y el gigante asiático. Recordó que China representa un socio de importancia para las exportaciones nacionales y que la relación bilateral también incluye instrumentos financieros que pueden resultar relevantes para la estabilidad económica. Su advertencia apuntó particularmente al riesgo de que Beijing decida modificar las condiciones de ese vínculo como respuesta a una política argentina considerada hostil.

El legislador planteó un escenario hipotético que, a su juicio, debería ser tenido en cuenta por la Casa Rosada: que China decidiera retirar el respaldo financiero instrumentado mediante el swap de monedas y reducir o interrumpir sus compras de productos argentinos, entre ellos la soja. Una decisión de esa naturaleza podría generar complicaciones adicionales para una economía que necesita divisas y procura recuperar la confianza de los mercados internacionales.

La advertencia adquiere mayor dimensión en un contexto en el que el riesgo país y las necesidades de financiamiento constituyen preocupaciones centrales para el programa económico. Rossi vinculó las decisiones de política exterior con la fragilidad de una estrategia que, según su evaluación, depende de manera significativa de la posibilidad de acceder al endeudamiento para sostener su funcionamiento.

El ex candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Sergio Massa en 2023 cuestionó así una política internacional que considera excesivamente subordinada a los intereses de Washington. Su planteo apunta a que la Argentina debería preservar relaciones comerciales y financieras con las principales potencias sin quedar atrapada en disputas geopolíticas ajenas.

La discusión vuelve a colocar en el centro del debate los límites del alineamiento internacional de Milei y sus posibles efectos sobre la economía doméstica. Para Rossi, el Gobierno corre el riesgo de sacrificar oportunidades comerciales, inversiones y herramientas financieras en nombre de una definición ideológica que podría terminar debilitando al propio programa económico que intenta sostener.