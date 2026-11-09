Primer día del Papa León XIV en Argentina: las reacciones del arco político

León XIV generó repercusiones políticas transversales durante su primera jornada en la Argentina.

El oficialismo interpretó sus referencias al trabajo y la iniciativa privada como compatibles con el programa económico de Milei.

Axel Kicillof pidió al Gobierno prestar atención a las advertencias sobre pobreza, educación y exclusión.

Los gobernadores destacaron el llamado al diálogo, la unidad nacional y las oportunidades para los jóvenes.

Dirigentes opositores y sindicales remarcaron la dignidad humana y la responsabilidad social de las autoridades.

Las diferencias políticas aparecieron en las interpretaciones sobre el papel de la economía y la intervención del Estado.

La primera jornada de León XIV en la Argentina dejó una coincidencia poco habitual entre dirigentes de espacios enfrentados: la mayoría encontró en las palabras del pontífice argumentos para respaldar sus propias posiciones políticas. El discurso pronunciado en el Palacio Libertad, durante el encuentro institucional que acompañó su llegada, generó adhesiones entre funcionarios del gobierno de Javier Milei, gobernadores opositores, legisladores del peronismo y referentes de otras fuerzas. Sin embargo, detrás de las expresiones de bienvenida y los elogios compartidos, comenzaron a aparecer interpretaciones diferentes sobre el verdadero alcance de sus definiciones.

El eje que concentró buena parte de las repercusiones fue la concepción de una economía puesta al servicio de las personas y no de las personas subordinadas a la economía. La referencia al trabajo, la producción, la dignidad humana, la educación y la necesidad de superar las divisiones permitió que dirigentes de distintas procedencias políticas destacaran aspectos diferentes de un mismo mensaje.

Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, rechazó que las palabras del Papa debieran interpretarse como una crítica a la administración nacional. Por el contrario, consideró que las referencias al trabajo y la producción coinciden con el rumbo que busca impulsar el Gobierno. Para respaldar esa lectura, mencionó la reducción de la pobreza desde el 55% que, según afirmó, recibió la actual gestión hasta el 32%. No obstante, reconoció que todavía existen dificultades importantes y señaló que la indigencia alcanza al 20%.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso el acento en la defensa de la libertad humana, la vida, la iniciativa privada y la unidad nacional. En la misma línea, la diputada Lilia Lemoine destacó las referencias del pontífice a la protección de la vida, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de la actividad privada. También Santiago Oría, funcionario del área audiovisual del Gobierno, interpretó que la definición sobre una economía al servicio de las personas resulta compatible con los principios del liberalismo, al que atribuyó raíces cristianas.

Desde la oposición, Axel Kicillof realizó una lectura diferente. El gobernador bonaerense consideró que el pensamiento de Francisco estuvo muy presente en las palabras de León XIV y reclamó que el Gobierno nacional preste atención a sus referencias sobre la pobreza, la exclusión, la educación, las universidades y las personas con discapacidad. Su planteo introdujo una dimensión política que también apareció en las intervenciones de otros dirigentes peronistas.

El ex ministro de Economía Sergio Massa destacó las referencias a la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica pública y privada, aunque remarcó que sus beneficios deben alcanzar al conjunto de la sociedad. El diputado Agustín Rossi, por su parte, resaltó las menciones a los salarios, las universidades, el trabajo y la desigualdad. Cecilia Moreau amplió esa interpretación al señalar que el discurso también puso en primer plano a jubilados, desocupados, pueblos originarios y personas con discapacidad.

La convocatoria al encuentro y al diálogo encontró una recepción particularmente amplia entre los gobernadores. Martín Llaryora, de Córdoba, sostuvo que el mensaje invita a superar las divisiones y recuperar los puntos de coincidencia entre los argentinos. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, destacó la responsabilidad de construir un futuro mejor para las próximas generaciones, mientras que Gustavo Sáenz, de Salta, consideró que la llegada del pontífice renueva la esperanza de millones de compatriotas.

También se pronunciaron Hugo Passalacqua, de Misiones; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Entre las cuestiones destacadas aparecieron la importancia del trabajo, la formación profesional, la investigación científica, la universidad y las oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en sus propias provincias.

En el Congreso también hubo reflexiones sobre la calidad de la democracia. El senador radical Maximiliano Abad consideró que León XIV interpela a las dirigencias que confunden firmeza con intolerancia y sostuvo que el crecimiento económico no puede plantearse como una alternativa a la dignidad humana. El senador Gerardo Zamora y el ex senador Federico Pinedo coincidieron en destacar la necesidad de recuperar la unidad y colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Las repercusiones alcanzaron además al ámbito sindical. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, valoró que el pontífice recordara las obligaciones de las autoridades y los límites del poder que reciben, además de sus referencias a los adultos mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes. También expresó su expectativa de que esas preocupaciones tengan continuidad durante el encuentro dedicado al mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Patricia Bullrich, que participó de la recepción junto a Milei y el Gabinete nacional, calificó el comienzo de la visita como un acontecimiento histórico y emocionante. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también manifestó su emoción y destacó la responsabilidad de garantizar que las actividades papales se desarrollen con seguridad y normalidad.

La visita de León XIV consiguió así algo que pocas convocatorias institucionales logran en la Argentina: reunir expresiones de reconocimiento provenientes de sectores enfrentados. Pero esa coincidencia no significa que exista una interpretación compartida de sus palabras. Para el oficialismo, el mensaje puede leerse como una reivindicación de la libertad, el trabajo y la iniciativa privada; para la oposición, contiene advertencias sobre la desigualdad, la exclusión y las responsabilidades del Estado. La verdadera dimensión política de la visita dependerá, en buena medida, de si esas palabras quedan limitadas a los homenajes y las declaraciones públicas o consiguen trasladarse a las decisiones concretas de quienes gobiernan y representan a la sociedad.