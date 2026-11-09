Presupuesto 2027: los aliados presionan a Milei por discapacidad, universidades, transporte y fondos para las provincias

El oficialismo busca dictamen el 17 de noviembre y debate en el recinto el 25.

Los aliados reclaman garantizar fondos para discapacidad y elevar el presupuesto universitario de $7,3 a $11 billones.

La Jurisdicción 91 concentra unos $14 billones sin asignación específica que la oposición pretende redistribuir.

PRO y UCR plantean modificaciones tributarias, ferroviarias y previsionales, además de cuestionar artículos del proyecto.

Los gobernadores exigen subsidios al transporte, obras públicas y mayores recursos para las cajas jubilatorias provinciales.

El Presupuesto 2027 proyecta $216 billones de gastos, $219,3 billones de recursos y una inflación anual del 21,3%.

El proyecto de Presupuesto 2027 se convirtió en un nuevo frente de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los bloques legislativos que hasta ahora acompañaron buena parte de sus iniciativas. Las diferencias por la distribución de los recursos, el financiamiento de las universidades, las prestaciones por discapacidad, los subsidios al transporte del interior y las obras públicas mantienen trabadas las negociaciones, mientras los gobernadores buscan asegurar partidas para sus distritos antes de que comience la carrera electoral de 2027.

El oficialismo pretende conseguir dictamen el 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25, pero las conversaciones con los bloques dialoguistas todavía no permitieron alcanzar un entendimiento. La posibilidad de tratarlo el 18 quedó descartada y el calendario parlamentario agrega presión: el plazo para firmar dictámenes durante las sesiones ordinarias vence el 20. Si no consigue avanzar antes de esa fecha, el Ejecutivo deberá recurrir a sesiones extraordinarias, que puede convocar a partir del 1 de diciembre.

Las tratativas están encabezadas por Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Bertie Benegas Lynch. Sin embargo, el último encuentro con los sectores aliados terminó sin acuerdo. Las conversaciones habían quedado momentáneamente interrumpidas por las elecciones en Estados Unidos, a las que viajó una delegación de legisladores, y por la visita del papa León XIV. Ahora, el Gobierno espera reanudar el diálogo, aunque deberá enfrentar una agenda de reclamos cada vez más extensa.

Los fondos sin asignación específica, bajo la lupa

Uno de los principales puntos de discusión es la Jurisdicción 91, que concentra alrededor de $14 billones sin una asignación específica y destinados a eventuales contingencias financieras. La oposición pretende utilizar parte de esos recursos para garantizar el cumplimiento de leyes y reforzar partidas que considera insuficientes.

El diputado Carlos Castagneto anticipó que propondrán un presupuesto que restablezca las normas que, según su planteo, el Gobierno no está cumpliendo. También señaló que los recursos podrían obtenerse de las partidas sin afectación específica de esa jurisdicción.

La discusión alcanza especialmente a las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema. También aparecen como prioridades las prestaciones por discapacidad, cuyos fondos los bloques dialoguistas pretenden asegurar.

Otro reclamo transversal apunta al Impuesto a los Combustibles Líquidos. Los aliados exigen una reducción porque sostienen que la recaudación no se distribuye de acuerdo con los destinos previstos: el mantenimiento de las rutas nacionales y el 2,55% correspondiente al Fondo Compensador del Transporte del Interior.

La demanda también llegó desde los municipios. Unos 80 intendentes reclamaron una distribución más eficiente de esos recursos en la comisión de Asuntos Municipales de Diputados. El planteo se mantiene desde 2024 y refleja el impacto que tiene la falta de financiamiento sobre los gobiernos locales.

PRO, UCR y gobernadores suman condiciones

El PRO incorporó una agenda propia que incluye garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a huevos y derivados y establecer plazos y tarifas para las obras viales. También reclama financiamiento para las líneas ferroviarias F y Belgrano Sur, la extensión de los regímenes automotor y autopartista y un mecanismo antievasión basado en el intercambio de información sobre billeteras virtuales.

La UCR, por su parte, pretende eliminar cuatro artículos del proyecto. En coincidencia con Unión por la Patria, también cuestiona el artículo 17, que deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo.

Los bloques provinciales concentran sus exigencias en los subsidios al transporte del interior, las obras públicas comprometidas y el financiamiento de las cajas jubilatorias de 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Para estas últimas, el Ejecutivo contempla $503.000 millones, una cifra que los distritos consideran insuficiente.

Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora también impulsan el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, cuyo debate quedó frenado por un reclamo de legisladores bonaerenses.

En materia de infraestructura, Sebastián Nóblega señaló que se acordó que la provincia asuma la reparación de la ruta nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque persiste la preocupación por las rutas 157 y 60. Además, reclamó proteger las partidas del INTA y aumentar el bono para jubilados, cuya suma fija permanece en $70.000 desde 2023.

Las variables económicas del proyecto

El Presupuesto 2027 contempla gastos consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social. El Gobierno proyecta una inflación del 21,3%, un dólar de $1.847 para fines de diciembre y un promedio anual de $1.728.

Las partidas destinadas a servicios sociales alcanzarían los $150,9 billones, mientras que el pago de la deuda pública demandaría otros $18,6 billones. También se estima un crecimiento del consumo privado del 3,4% y del consumo público del 0,6%.

Con este escenario, el oficialismo enfrenta una negociación que excede la aprobación de las proyecciones económicas. Los aliados buscan compromisos concretos sobre recursos, obras y prestaciones, mientras los gobernadores procuran evitar que sus distritos queden relegados en el reparto. La discusión del Presupuesto 2027 será así una prueba de la capacidad de Milei para sostener acuerdos parlamentarios en un contexto en el que las demandas territoriales y las expectativas electorales comienzan a pesar cada vez más.