¿La creatina puede mejorar la salud y el funcionamiento del cerebro?

Los beneficios de la creatina para el desarrollo y el fortalecimiento muscular están ampliamente documentados. Sin embargo, en los últimos años también creció el interés por conocer si este suplemento puede favorecer el funcionamiento del cerebro.

La posibilidad de que la creatina ayude a mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento mental gana popularidad, especialmente en las redes sociales. Los especialistas consideran que la hipótesis tiene fundamentos, pero advierten que la evidencia científica todavía es limitada y no alcanza para confirmar muchos de los beneficios que se le atribuyen.

“Creo que debe entrar una pequeña dosis de realidad en lo que estamos hablando en cuanto a la salud cerebral”, señaló Stuart Phillips, profesor de Kinesiología de la Universidad McMaster, en Ontario. Aunque reconoció que los resultados iniciales son prometedores, remarcó que todavía queda mucho por investigar.

Cómo influye la creatina en la energía del cerebro

La creatina participa en la producción de ATP, una molécula que funciona como principal fuente de energía de las células. En el ámbito deportivo, este mecanismo explica por qué su consumo puede ayudar a realizar entrenamientos más exigentes y favorecer el desarrollo muscular.

El cerebro también necesita una gran cantidad de energía: consume aproximadamente el 20% de la energía total del organismo. A partir de esta característica, los investigadores comenzaron a estudiar si la suplementación con creatina podría contribuir a mantener activas las células cerebrales y favorecer procesos como la concentración, el pensamiento y la resistencia a la fatiga.

Sin embargo, existe una limitación importante. El cerebro regula cuidadosamente sus niveles de creatina y produce parte de la que necesita. Aunque la sustancia que proviene de los alimentos, los suplementos y otros órganos puede atravesar la barrera hematoencefálica, lo hace en cantidades reducidas.

El cerebro no permite el ingreso ilimitado de esta molécula, explicó Mehdi Boroujerdi, especialista en ciencias farmacéuticas y autor del libro Handbook of Creatine and Creatinine In Vivo Kinetics. Por eso, aumentar la cantidad consumida no necesariamente implica que se eleven sus niveles en el tejido cerebral.

Algunos estudios pequeños observaron que la administración de dosis elevadas de creatina —generalmente de 20 gramos diarios, una cantidad considerablemente superior a la utilizada habitualmente para el desarrollo muscular— puede incrementar entre un 5% y un 10% los niveles de esta sustancia en el cerebro.

No obstante, otras investigaciones no encontraron cambios significativos. Además, todavía no está claro si ese aumento alcanza para producir mejoras concretas en la capacidad de pensar, recordar o tomar decisiones.

¿Mejora la memoria y la concentración?

Hasta el momento, la mayoría de los estudios no encontró beneficios cognitivos significativos en adultos sanos que consumieron suplementos de creatina, tanto jóvenes como mayores.

Una de las explicaciones posibles es que el cerebro ya cuenta con niveles suficientes de esta sustancia y que, por lo tanto, incorporar cantidades adicionales no genera una ventaja.

Sin embargo, los investigadores identificaron una posible excepción: las situaciones de agotamiento físico o mental y la privación de sueño. Algunos trabajos pequeños sugieren que la creatina podría ayudar a mantener determinadas funciones cognitivas cuando el cerebro atraviesa condiciones de estrés metabólico.

Esto podría ocurrir, por ejemplo, después de pasar muchas horas sin dormir o de realizar actividades físicas y mentales especialmente exigentes. De todos modos, los especialistas aclaran que la evidencia disponible en estos casos también es limitada.

“Si tomas a la persona sana promedio, la creatina no brinda beneficios cognitivos”, explicó Darren Candow, profesor de Kinesiología y Estudios de la Salud de la Universidad de Regina, en Saskatchewan.

El especialista planteó que la situación podría ser diferente cuando el cerebro está sometido a condiciones de exigencia, como la falta de sueño o la hipoxia, y necesita más energía de la que puede producir habitualmente. Candow también integra la junta asesora de distintas empresas de suplementos.

Qué se sabe sobre la creatina y las enfermedades neurológicas

Otra línea de investigación analiza si la creatina podría ayudar a proteger o mejorar el funcionamiento del cerebro frente a determinadas enfermedades o lesiones.

Las personas con Alzheimer, Parkinson y otros trastornos neurológicos pueden presentar alteraciones en el metabolismo energético cerebral. Por ese motivo, los científicos estudian si la suplementación podría contribuir a mejorar la disponibilidad de energía en las células.

Sin embargo, los resultados de los ensayos clínicos realizados hasta ahora no fueron concluyentes. Las investigaciones sobre el uso de creatina en pacientes con enfermedades como Parkinson y Huntington no demostraron mejoras significativas en los síntomas.

Un estudio reciente, realizado con 20 personas con Alzheimer, obtuvo resultados que despertaron interés. Los participantes recibieron dosis elevadas de creatina durante dos meses y, al finalizar ese período, sus niveles cerebrales de la sustancia habían aumentado un 11%.

Además, mostraron un mejor desempeño en algunas pruebas cognitivas. No obstante, el trabajo no contó con un grupo de control que recibiera un placebo. Por eso, no se puede descartar que los resultados se debieran a que los participantes ya estaban familiarizados con las evaluaciones y no necesariamente a un efecto del suplemento.

“No estoy diciendo que hayamos mejorado su memoria”, aclaró Matthew Taylor, profesor asociado de Dietética y Nutrición del Centro Médico de la Universidad de Kansas, quien dirigió la investigación. El especialista sostuvo que los resultados son interesantes, pero reconoció que podrían responder a otros factores.

Por qué los especialistas piden cautela

Aunque los primeros resultados abren nuevas posibilidades de investigación, los científicos coinciden en que todavía no existen pruebas suficientes para recomendar la creatina como una estrategia para mejorar la salud cerebral o prevenir enfermedades neurológicas.

Los estudios a gran escala y las investigaciones sobre sus efectos a largo plazo siguen siendo insuficientes. Por eso, los especialistas consideran necesario ampliar los ensayos clínicos y analizar con mayor profundidad cómo influye este suplemento en el funcionamiento del cerebro.

La conclusión actual es que la creatina tiene beneficios musculares bien establecidos, mientras que sus posibles efectos sobre la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas continúan bajo investigación. Por el momento, no hay evidencia sólida que permita afirmar que tomar creatina mejora el rendimiento mental de las personas sanas o que sirve para tratar enfermedades neurológicas.