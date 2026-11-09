Tragedia en el fútbol amateur de Tucumán: murió un jugador de 22 años mientras disputaba un partido

Una competencia de fútbol amateur terminó en tragedia en Lomas de Tafí, Tucumán, luego de que un joven de 22 años falleciera tras sufrir una descompensación mientras participaba de un partido. La víctima fue identificada como Walter Argañaraz, cuya muerte generó una profunda tristeza entre sus compañeros, amigos y las distintas instituciones deportivas con las que estaba vinculado.

Según las primeras informaciones, el joven se encontraba disputando un encuentro cuando fue reemplazado. Sin embargo, poco después de salir del campo de juego, se descompensó y cayó al suelo, lo que provocó la inmediata preocupación de las personas que estaban presentes.

Sus compañeros solicitaron asistencia ante la gravedad de la situación, pero finalmente se confirmó el fallecimiento del futbolista. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas que provocaron la descompensación.

Los mensajes de despedida para Walter Argañaraz

La noticia provocó numerosas muestras de dolor en el ambiente del fútbol amateur tucumano. Desde Asenta FC, equipo en el que jugaba Walter, publicaron un emotivo mensaje para recordar a su compañero y destacar sus cualidades dentro y fuera de la cancha.

“Hoy con mucho dolor nos toca despedir a un extraordinario jugador de nuestro equipo. Una excelente persona dentro y fuera de la cancha. Te vamos a extrañar, amigo”, expresaron desde la institución.

También se pronunció la organización del campeonato CIB Campo Norte, que compartió unas palabras de condolencias para acompañar a los familiares, amigos y compañeros del joven.

“El fútbol nos une, nos regala amistades y momentos inolvidables, y hoy nos recuerda que detrás de cada camiseta hay una persona, una historia y una familia. Tu partida nos entristece profundamente. Siempre serás parte de esta gran familia futbolera”, publicaron.

Por su parte, el periodista Jesús Comunica también se hizo eco de la noticia y reflejó el impacto que generó la pérdida entre los equipos y las personas que compartían los encuentros deportivos con Walter.

“Esas canchas donde tantas veces se compartieron goles, abrazos, alegrías, amistades y sueños, hoy se convierten en escenarios de recuerdos y despedidas”, manifestó.

El Club Atlético Los Andes también despidió al joven de 22 años

Otra de las instituciones que expresó su pesar fue el Club Atlético Los Andes, que publicó un comunicado para despedir a Walter Argañaraz, quien participaba del torneo Lo+ Fútbol y falleció durante una jornada deportiva en Lomas de Tafí.

A través de sus canales oficiales, el club manifestó sus condolencias y acompañó a los seres queridos del joven en este difícil momento.

Además, la institución hizo llegar un mensaje especial a sus exjugadores Luciano Argañaraz y Ángel Costilla, a quienes les expresó su apoyo por la pérdida familiar.

“Les enviamos mucha fuerza y acompañamiento a toda la familia”, señaló la Comisión Directiva.

La muerte de Walter generó una profunda conmoción en el fútbol amateur de Tucumán, donde distintos equipos, organizaciones y allegados se unieron para despedirlo y recordar su paso por las canchas.