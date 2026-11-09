La frustración de Franco Colapinto tras haber terminado 13° en el GP de Brasil

Franco Colapinto finalizó en la 13ª posición en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y no pudo sumar puntos. Después de la carrera, el piloto argentino expresó su frustración por los problemas que tuvo en la largada y reconoció que algunas circunstancias le impidieron conseguir un mejor resultado. De todas maneras, también destacó su rendimiento en distintos tramos de la competencia.

“Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude”, explicó el piloto. Sin embargo, no ocultó su malestar por el comienzo de la prueba: “Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía grip (agarre) ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”.

Al analizar su desempeño, Colapinto consideró que había tenido momentos positivos, aunque reconoció que se encontró con dificultades para avanzar en pista. “Hice una buena carrera, cuando estuve en pista anduve bien, pero me trabaron mucho Charles Leclerc y Alex Albon”, señaló.

El argentino también describió las complicaciones que enfrentó durante la competencia y destacó que el equipo hizo lo posible en un fin de semana difícil. “Fue una carrera dura, con circunstancias complicadas en la pista, hicimos lo que pudimos”, reflexionó.

Otro de los puntos que mencionó fue la falta de agarre de los neumáticos en condiciones de lluvia, especialmente durante el uso de los intermedios. En ese sentido, remarcó la importancia de analizar los errores para llegar mejor preparados a la próxima fecha.

“Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima. No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con los intermedios”, explicó.

Por último, Colapinto hizo referencia a la estrategia de Alpine durante las paradas en boxes y dejó entrever su disconformidad con el momento elegido para ingresar a cambiar neumáticos.

“Fue una buena carrera, aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de parada. Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...”, concluyó.

El piloto argentino se marchó de Brasil sin sumar unidades. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco pudo conseguir puntos y terminó en el 14° lugar. Desde Alpine también reconocieron que no fue una buena jornada para la escudería y publicaron en sus redes sociales: “No fue nuestro día”.

La próxima oportunidad para Colapinto llegará dentro de dos semanas, cuando la Fórmula 1 desembarque en Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de Fórmula 1

La actividad de la próxima fecha de la máxima categoría se desarrollará durante cuatro jornadas, con las prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

Jueves 19 de noviembre

21:30: Práctica libre 1.

Viernes 20 de noviembre

1:00: Práctica libre 2.

21:30: Práctica libre 3.

Sábado 21 de noviembre

1:00: Clasificación.

Domingo 22 de noviembre