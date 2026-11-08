Un jugador de Huracán contó que tiene cáncer y habló sobre su tratamiento

El futbolista de Huracán, Santiago Luján, regresó al club a comienzos de este año después de finalizar su préstamo en Mitre de Santiago del Estero. Sin embargo, desde entonces no volvió a disputar un partido oficial. Ahora, el propio jugador explicó el motivo de su ausencia y reveló que atraviesa un tratamiento contra el cáncer.

La noticia se conoció a través de una entrevista que brindó al usuario de Instagram Globo Noticias. Allí, el futbolista no solo habló sobre cómo enfrenta la enfermedad, sino que también destacó el acompañamiento que recibió por parte de Huracán durante este difícil proceso.

“Arranqué el 2026 de una manera que no esperaba y que nunca me imaginé. Cuando me diagnosticaron el cáncer, todo se hizo muy cuesta arriba, pero a esta altura del año tengo todo mucho más encaminado y mentalmente estoy muy bien”, expresó Luján.

Además, contó cómo descubrió que tenía la enfermedad. “Cuando volví del préstamo con Mitre empecé a sentir una presión en el cuello. Fui a hacerme un chequeo médico particular y, cuando me dieron los resultados, me dejaron internado para realizarme estudios más específicos porque me dijeron que podía tener un tumor. Estuve siete días internado. Me hicieron una biopsia de un ganglio del cuello y, después de evaluarla, me dijeron que tenía un linfoma”, relató.

El diagnóstico fue un golpe muy duro para el jugador, que recordó cómo recibió la noticia y cuáles fueron sus primeros pensamientos. “En ese momento se me vino todo abajo. No podía creer que esto me estuviera pasando. Lo primero que pensé fue en mi hija y en mi mujer. Sentí miedo de no saber qué podía llegar a pasarme, pero sabía que tenía que ser fuerte y dar lo mejor de mí para que todo saliera de la mejor manera”, agregó.

En cuanto a su recuperación, Luján explicó que todavía le quedan varios meses de tratamiento y que sueña con volver a jugar profesionalmente. “Me quedan unos cinco meses, creo. Sería algo hermoso volver a jugar en Huracán, pero la vuelta se va a hacer costosa después de un año sin actividad. Es una batalla que cada vez está más cerca de ganarse”, sostuvo.

Por último, les dejó un mensaje a los hinchas del Globo: “Quiero decirles que estoy muy bien y con muchas ganas de volver. Dios quiera que, cuando llegue ese momento, pueda sumar minutos nuevamente con la camiseta de Huracán”.

Luján convirtió un gol en los 12 partidos que disputó con el primer equipo de Parque Patricios. A lo largo de su carrera también pasó a préstamo por Aldosivi y Mitre de Santiago del Estero.

El gesto de Huracán con Santiago Luján tras conocer su diagnóstico

Uno de los aspectos que destacó el futbolista fue el acompañamiento que recibió de la institución durante su tratamiento. Aunque su contrato finaliza en diciembre de este año, la dirigencia de Huracán decidió ofrecerle una renovación para respaldarlo en este difícil momento personal.

“Desde la comisión directiva se portaron muy bien. Se pusieron en contacto conmigo desde el primer momento en que se enteraron del tema de mi salud. Me ayudaron un montón y me facilitaron muchas cosas. Estoy muy agradecido con todos. Mi contrato vence en diciembre y me llamaron la semana pasada para renovarlo porque no quieren dejarme tirado en este momento”, contó.

De esta manera, el club le manifestó su apoyo a Luján mientras continúa con el tratamiento, con la posibilidad de que, una vez recuperado, pueda volver a vestir la camiseta del Globo.