Mauro Icardi cuestionó el allanamiento a su casa luego de la denuncia de Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a quedar envuelto en un escándalo familiar. Este viernes fue denunciado por lesiones leves, luego de que trascendieran unos chats en los que su hija Francesca le pedía ayuda a Wanda Nara ante una presunta reacción violenta de su padre.

La polémica sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando la policía realizó un allanamiento en la vivienda que el futbolista tiene en Nordelta, con el objetivo de retirar pertenencias de la menor en el marco de la investigación.

En medio de la repercusión, Icardi publicó en sus redes sociales un comunicado elaborado por sus abogados, Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro. En el documento, el equipo legal expuso la postura del jugador frente a las acusaciones, cuestionó algunas de las medidas judiciales y aseguró que busca que la investigación avance para esclarecer lo sucedido.

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”, afirmaron los letrados en el texto que el delantero replicó en Instagram.

Además, sostuvieron que la secuencia de los hechos y las pruebas incorporadas a la causa permitirán comprender el contexto del episodio. También lamentaron que las menores queden expuestas en medio de un conflicto entre adultos.

Qué dijeron los abogados de Mauro Icardi sobre una posible detención

Otro de los puntos que abordaron fue la versión sobre una eventual detención del futbolista. Al respecto, el equipo legal fue contundente: “Es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”.

Por otra parte, confirmaron que el allanamiento en la propiedad de Nordelta se realizó este domingo, aunque cuestionaron la decisión judicial por considerarla innecesaria.

“Es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron, bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”, expresaron.

En esa misma línea, consideraron que el procedimiento tuvo una finalidad más efectista que eficaz. También cuestionaron la rapidez con la que se desarrolló la medida y la compararon con las dificultades que, según señalaron, atraviesan otras personas para obtener respuestas en la Justicia.

Los abogados descartaron, además, que existiera un riesgo que justificara el allanamiento ante la posibilidad de que se eliminara información de los dispositivos, ya que sostuvieron que las herramientas de informática forense permiten recuperar datos borrados.

El pedido de los abogados para que se periten los dispositivos secuestrados

Hacia el final del comunicado, los representantes legales de Icardi remarcaron que están interesados en que se analicen tanto la computadora como el teléfono celular secuestrados durante el procedimiento.

“Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente”, aseguraron.

En ese sentido, explicaron que solicitaron al fiscal que conserve los dispositivos bajo su custodia y responsabilidad hasta que se realicen las pericias correspondientes. También pidieron que no sean entregados a la otra parte para evitar cualquier posible alteración de la prueba.

“Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas”, concluyeron.