Clausura 2026: así quedaron definidos los cruces de octavos de final de los playoffs

El Torneo Clausura 2026 ya tiene definidos los cruces de octavos de final. Tras disputarse las 16 fechas de la fase regular y con el empate 1-1 entre Central Córdoba y Lanús como último resultado, quedaron confirmados los 16 equipos que continúan en la pelea por el título y el cuadro de eliminación directa.

Uno de los grandes atractivos de esta instancia será la participación de los dos equipos más populares del país. Boca recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que River enfrentará a Lanús en condición de local. Además, ambos quedaron ubicados en sectores opuestos del cuadro, por lo que solamente podrán cruzarse en una eventual final.

Los demás enfrentamientos serán Instituto-Huracán, Argentinos Juniors-Independiente, Vélez-Belgrano, Rosario Central-Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia-Barracas Central y Gimnasia La Plata-Newell's. De esta manera, quedaron establecidos los ocho partidos que darán inicio a los playoffs y cada equipo ya conoce a su primer rival en el camino hacia el campeonato.

Los octavos de final se jugarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular. Si al término de los 90 minutos hay igualdad, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos. En caso de que el empate persista, el clasificado se definirá mediante una tanda de tiros desde el punto penal. La ronda está prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque todavía resta la confirmación oficial del cronograma.

Por su parte, la final del Torneo Clausura 2026 está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El equipo que se consagre campeón, además de obtener el segundo título de la temporada, conseguirá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura.