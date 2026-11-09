De vestir la camiseta de la Selección Argentina a representar a Haití: la decisión de Kiki Ramos

El nombre de Stephen Oscar “Kiki” Ramos había comenzado a generar repercusión en el fútbol argentino por un hecho particular: se convirtió en el primer futbolista haitiano convocado a una categoría de la Selección Argentina. El delantero, que juega en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, tuvo su debut en julio de este año durante un amistoso del seleccionado Sub-17 frente a Ecuador.

Pocos días después, el joven atacante volvió a destacarse en otro encuentro ante el mismo rival, en el que consiguió marcar su primer gol con la camiseta albiceleste. Sus actuaciones despertaron expectativas y comenzaron a ponerlo en el radar del cuerpo técnico encabezado por Diego Placente.

Sin embargo, este domingo llegó una noticia que sorprendió en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): Kiki Ramos fue convocado por la Selección de Haití para disputar el Mundial Sub-17 de 2026. La confirmación llegó a través de los canales oficiales del combinado caribeño y generó repercusiones por su anterior participación en el seleccionado juvenil argentino.

La Federación Haitiana de Fútbol anunció la convocatoria con un mensaje dedicado al futbolista de 17 años:

“Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador de Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la Selección Sub-17 en Brasil. La FFF le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y a Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”.

De esta manera, salvo que surja algún imprevisto, el delantero representará a Haití en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026, que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Un dato particular es que la Selección Argentina también participará del certamen.

Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, pero llegó a la Argentina cuando tenía apenas ocho meses de vida. Su formación futbolística se desarrolló en el país y actualmente forma parte de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield.

El grupo de Haití en el Mundial Sub-17 de Qatar

En la próxima Copa del Mundo juvenil, Haití integrará el Grupo D, junto con Francia, Arabia Saudita y Uruguay. El seleccionado centroamericano tendrá un desafío importante en una zona con rivales de experiencia internacional.

La convocatoria representa una oportunidad significativa para Kiki Ramos, que ahora tendrá la posibilidad de representar al país de nacimiento de su familia y continuar su desarrollo en el fútbol internacional. El objetivo será aprovechar esta experiencia mundialista y seguir creciendo con la ilusión de llegar, en el futuro, a la selección mayor de Haití.