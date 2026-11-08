Un influencer sorprendió a Lionel Messi con un regalo inesperado

Lionel Messi recibió un regalo muy especial que lo llevó a recordar sus primeros pasos en el fútbol. El capitán de la Selección argentina obtuvo una réplica de la medalla que ganó en la Copa de la Amistad de 1996, el primer torneo internacional que conquistó cuando jugaba en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys.

El encargado de entregarle el obsequio fue Lucas Tylty, un influencer brasileño que tuvo la oportunidad de compartir un encuentro con el futbolista. A través de sus redes sociales, contó cómo consiguió la medalla: viajó a Perú, encontró a la persona que había fabricado las piezas para aquel campeonato y le encargó una especialmente para Messi.

El torneo se disputó en 1996 y el rosarino participó con la categoría 1987 de Newell’s. El equipo llegó hasta la final, en la que enfrentó a Cantolao A el 4 de febrero de ese año. El conjunto argentino ganó por 7-1 y Messi fue una de las grandes figuras del partido, con tres goles.

Durante la entrega, Lucas le explicó al astro el significado del regalo: “En el 96 ganaste tu primer trofeo internacional, tenías ocho años”. La reacción del futbolista fue de sorpresa y entusiasmo al descubrir de qué se trataba.

“¡Qué regalo! ¿Puedo tocar la medalla?”, preguntó Messi. “Claro, es tuya. Es la primera de tu vida”, le respondió el influencer.

El brasileño también compartió la emoción que sintió al ver la reacción del campeón del mundo. “Cuando abro la caja, no puedo hablar, es inexplicable. Estaba asustado”, contó sobre el momento en el que le entregó el obsequio.

De esta manera, Messi recibió un recuerdo muy especial de una etapa fundamental de su carrera, cuando apenas tenía ocho años y comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol formativo de Newell’s.