Lejos del básquet, Manu Ginóbili reveló los deportes que lo mantienen activo

Durante más de dos décadas, la vida de Emanuel Ginóbili estuvo marcada por los entrenamientos de alto rendimiento, los viajes constantes y la exigencia de competir al máximo nivel en la NBA. Sin embargo, desde que anunció su retiro del básquet profesional, el 27 de agosto de 2018, a los 41 años, su rutina experimentó un cambio significativo.

Después de 23 temporadas de una carrera extraordinaria, cuyo último partido oficial disputó el 24 de abril de 2018 con los San Antonio Spurs, el bahiense dejó atrás la competencia profesional y encontró nuevas formas de mantenerse activo. Actualmente vive en San Antonio, Texas, junto a su esposa, Marianela “Many” Oroño, y sus tres hijos: los mellizos Nicola y Dante, y el menor, Luca.

En una entrevista con el programa Otro día perdido (eltrece), Ginóbili habló sobre su vida después del retiro y reveló cuáles son los deportes que incorporó a su nueva rutina. Con el humor y la espontaneidad que lo caracterizan, también recordó algunas de las dificultades que encontró cuando intentó adaptarse a disciplinas diferentes del básquet.

Manu Ginóbili probó con el tenis, pero encontró su lugar en el pádel

Durante la conversación, el exbasquetbolista reconoció que sus primeros intentos por encontrar una actividad deportiva alternativa no fueron demasiado exitosos. Una de las disciplinas que quiso incorporar fue el tenis, aunque rápidamente descubrió que no tenía demasiadas facilidades para jugarlo.

“Intenté con el tenis primero, nunca había jugado en mi vida. Horrendo. Me costó”, reconoció entre risas al recordar sus primeras experiencias con la raqueta.

Incluso, admitió que hubo un aspecto técnico que nunca consiguió dominar: “No pude dominar el revés”, confesó.

Sin embargo, las dificultades con el tenis no impidieron que encontrara otra actividad para disfrutar en su tiempo libre. La aparición de nuevas canchas de pádel cerca de su casa le permitió descubrir una disciplina que rápidamente se convirtió en parte de su vida cotidiana.

“Abrieron dos canchas de pádel, me hice amigo de tres, cuatro que jugaban y listo, ya está”, contó sobre la manera en que comenzó a practicar este deporte y formó un grupo habitual de compañeros.

Así, después de tantos años dedicados al básquet de élite, Ginóbili encontró en el pádel una alternativa para seguir haciendo actividad física, compartir momentos con amigos y disfrutar del deporte desde otro lugar, lejos de las presiones de la competencia profesional.