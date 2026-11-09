Insólito: Independiente se quedó sin competencias internacionales en 2027 por la tabla de Fair Play

Independiente atraviesa un nuevo momento complicado en el plano deportivo. A menos que logre consagrarse campeón del actual Torneo Clausura, el equipo de Avellaneda no participará de ninguna competencia internacional durante 2027. La noticia representa un duro revés para una institución con una extensa trayectoria en el fútbol continental. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el particular motivo que terminó perjudicándolo en la definición de los puestos de clasificación.

El Fair Play definió la suerte de Independiente

Al finalizar la fase regular, el Rojo terminó igualado con Defensa y Justicia en la tabla anual. Ambos equipos sumaron 47 puntos y registraron la misma diferencia de gol, con 39 tantos a favor y 36 en contra.

Ante la igualdad en los dos primeros criterios, se debió recurrir al último mecanismo de desempate establecido por el reglamento de la Liga Profesional: la tabla de Fair Play. Este sistema contempla una puntuación inicial de 1000 unidades para cada equipo, de la cual se descuentan puntos según las sanciones disciplinarias recibidas: uno por cada tarjeta amarilla, cuatro por una expulsión por doble amonestación y cinco por una tarjeta roja directa.

En este apartado, Independiente terminó en el 14° puesto, con 875 puntos, mientras que Defensa y Justicia ocupó la 13ª posición, con 885 unidades. La diferencia de diez puntos le permitió al Halcón quedarse con el desempate y dejó al conjunto de Avellaneda fuera de los puestos de clasificación internacional.

El dato resulta todavía más llamativo si se tiene en cuenta que Defensa y Justicia recibió cuatro tarjetas amarillas en su último partido frente a Boca Juniors. Los jugadores amonestados fueron Maximiliano Porcel, Tiziano Perrotta, Santiago Sosa y Valentín Loza.

Qué necesita Independiente para tener una última oportunidad

Las posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana 2027 todavía dependen de una serie de resultados. Actualmente, los cupos podrían extenderse hasta el 13° lugar de la tabla anual, siempre que se produzcan determinadas liberaciones de plazas por parte de los equipos que consigan títulos continentales o nacionales.

Entre los escenarios contemplados se encuentran que Boca gane la actual edición de la Copa Sudamericana, que el campeón del Torneo Clausura ya tenga asegurada su clasificación por la tabla anual y que Estudiantes se consagre en la Copa Libertadores. Además, Belgrano ya liberó una plaza al garantizar su participación en la Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura.

De esta manera, Independiente quedó en una posición muy comprometida: terminó apenas un puesto por debajo del último lugar que podría otorgar una clasificación internacional.

La última participación internacional del Rojo

La ausencia de competencias continentales prolongaría una etapa difícil para el club de Avellaneda. Su última participación internacional fue en 2025, cuando quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los octavos de final, luego de que se dispusiera su descalificación por los graves incidentes registrados en el estadio Libertadores de América durante el encuentro frente a Universidad de Chile.

Antes de aquella edición, Independiente había participado de la Copa Sudamericana de manera consecutiva entre 2019 y 2022.

En cuanto a la Copa Libertadores, el último antecedente del Rey de Copas corresponde a 2018. En aquella oportunidad, el equipo llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por River Plate.

Así, el club que construyó gran parte de su identidad deportiva a partir de sus conquistas internacionales podría quedarse afuera de los torneos continentales por segundo año consecutivo, con un desempate por Fair Play como uno de los factores determinantes.