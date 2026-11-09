La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá

Marta Fort habló sobre su infancia y explicó por qué nunca sintió la ausencia de una madre. En una entrevista con Grego Rossello para el programa Ferné con Grego, de Streams Telefe, la influencer recordó cómo fue crecer junto a Ricardo Fort y el rol fundamental que tuvo Gustavo Martínez durante sus primeros años de vida.

Durante la charla, la joven contó que desde pequeña conoció las circunstancias de su nacimiento y que nunca vivió la composición de su familia como una carencia. También recordó una conversación que tuvo con Martínez, pareja de su padre y quien se suicidó el 16 de febrero de 2022. Según relató, él le había pedido que evitara presentarlo públicamente como uno de sus papás para prevenir posibles burlas en el colegio.

Al ser consultada sobre cómo había sido crecer sin una figura materna, Marta aseguró que nunca experimentó esa situación como una ausencia. “Mucha gente me dice: ‘¿No era duro no tener una mamá?’. Porque yo por ser in vitro no tengo mamá. ¡Jamás! ¿Por qué? Porque vos no podés extrañar, primero, algo que no te enseñaron”, explicó.

La influencer nació el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su hermano mellizo, Felipe Fort, mediante un procedimiento de gestación subrogada al que recurrió el empresario para formar su familia.

En ese sentido, Marta explicó que sus primeras referencias sobre los vínculos familiares estuvieron relacionadas con una pareja homosexual y con la reproducción asistida. “Yo aprendí primero lo que es una pareja gay. Aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal”, recordó.

El pedido de Gustavo Martínez para evitar que Marta Fort sufriera bullying

En otro tramo de la entrevista, Marta recordó que Ricardo Fort estaba en pareja con Gustavo Martínez cuando nacieron ella y Felipe. Durante aquellos primeros años, el empresario le había explicado que podía decir que tenía dos papás, ya que Martínez también ocupaba un lugar muy importante en su vida.

“Mi viejo, cuando me tiene a mí, al poquitito tiempo, estaba en pareja con Gustavo, mi padrino. Ahí él me decía: ‘Vos decí que tenés dos papás’”, relató.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Martínez le pidió que no lo presentara de esa manera frente a otras personas. Según explicó, su intención era evitar que la niña fuera blanco de burlas o situaciones de discriminación en el ámbito escolar.

“Porque si ya bastante te pueden cargar porque no tenés mamá, menos te van a entender si decís ‘tengo dos papás’”, recordó Marta sobre aquella conversación. Y agregó: “Él quería que zafara del bullying”.

La influencer ubicó ese episodio entre 2004 y 2006, una época en la que, según su mirada, las parejas homosexuales y los distintos modelos de familia tenían menos visibilidad social. Durante la entrevista, Grego Rossello interpretó que Martínez había tomado aquella decisión con la intención de protegerla, algo con lo que ella coincidió.

Quiénes acompañaron a Marta y Felipe Fort durante su infancia

Más allá de la presencia de Ricardo y Gustavo, Marta destacó que su crianza estuvo acompañada por otras personas que también fueron importantes en su vida. Entre ellas mencionó a Marisa López, quien comenzó trabajando como niñera, luego se convirtió en su madrina y ocupó un lugar materno para los mellizos. También recordó a otra cuidadora que se encargaba de acompañarlos durante las noches.

“Fui criada en un grupo que me hicieron sentirme tan acompañada que jamás me hizo falta nada”, resumió la joven.

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, cuando sus hijos tenían nueve años. Después de su fallecimiento, Marta y Felipe quedaron bajo la tutela de Gustavo Martínez, quien murió por suicidio en febrero de 2022, pocos días antes de que los mellizos cumplieran 18 años.

Por último, Marta también habló en otras oportunidades sobre sus orígenes y aseguró que no conoce la identidad de la mujer que aportó el material genético para su nacimiento ni tiene interés en establecer un vínculo con ella. Además, manifestó una postura favorable a la gestación subrogada y no descartó recurrir a ese procedimiento si en el futuro decide convertirse en madre.