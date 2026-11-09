La frase de un dirigente sobre la salud de una de las figuras del Bayern Munich

La situación de salud de Jamal Musiala genera preocupación en el mundo del fútbol y, especialmente, en el Bayern Munich. El joven delantero sufrió episodios de mareos, fue diagnosticado con un problema neurológico y actualmente se encuentra bajo tratamiento. Sin embargo, en las últimas horas, una declaración del presidente honorario del club alemán causó un fuerte impacto.

Uli Hoeness, exfutbolista y una de las máximas figuras de la institución, brindó una entrevista en la que abordó distintos temas y se refirió puntualmente al presente de Musiala. Sus palabras fueron contundentes: “Con él nos enfrentamos a un dilema: padece una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede mantenerse bajo cierto control mediante medicación”, aseguró, y reveló detalles sobre el estado de salud del jugador que hasta ahora no habían trascendido.

Además, Hoeness expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el atacante vuelva a alcanzar el nivel que mostró en temporadas anteriores y mencionó las condiciones de su contrato. “Ahora bien, ¿recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tuvo en el pasado? Por el momento, sigue cobrando. Pero imagínese que el FC Bayern cuestionara su contrato y dijera: ‘Su rendimiento actual ya no se corresponde con lo estipulado en el contrato’”, planteó.

Las declaraciones generaron repercusión debido a la sensibilidad que rodea el estado de salud del futbolista, un asunto que el Bayern Munich suele manejar con reserva. Según trascendió desde el club, Musiala padece un trastorno neurológico que provoca crisis de ausencia.

El atacante de 23 años comparte con Harry Kane el lugar de jugador mejor remunerado del plantel alemán, con un salario anual de 25 millones de euros. En 2025, además, extendió su vínculo contractual con la institución hasta 2030.

Después de someterse a distintos estudios médicos e iniciar el tratamiento correspondiente, Musiala volvió a entrenarse junto al resto del equipo. La expectativa es que pueda estar nuevamente a disposición del cuerpo técnico para ser convocado una vez finalizada la fecha FIFA de noviembre.