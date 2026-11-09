Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico

Alex Caniggia sorprendió a sus seguidores al mostrar el notorio cambio físico que experimentó en los últimos meses. A través de sus redes sociales, el mediático compartió imágenes del antes y el después de su transformación y expresó su satisfacción por los resultados obtenidos.

“Antes. Después”, escribió el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en una publicación de sus historias de Instagram, donde posó con el torso desnudo para evidenciar los cambios.

En las fotografías se puede apreciar la evolución de su figura: mientras que en la primera imagen luce un cuerpo menos definido, en la segunda se destacan sus abdominales y pectorales marcados. El mediático se mostró orgulloso del resultado y remarcó la importancia de haber incorporado nuevos hábitos a su rutina.

No es la primera vez que Caniggia habla públicamente sobre su transformación. Hace menos de un mes, había compartido otra publicación en la que mostró los avances físicos que consiguió y aprovechó la oportunidad para motivar a sus seguidores a que también se animen a cambiar sus hábitos.