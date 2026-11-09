Pullaro destacó el mensaje de paz y esperanza del papa León xiv y llamó a construir acuerdos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su emoción tras participar este domingo 8 de noviembre del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad de Buenos Aires, junto al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y el presidente Javier Milei.

El mandatario santafesino definió el discurso del Pontífice como “un mensaje de paz, de concordia y de esperanza” y destacó sus reflexiones sobre la educación, las universidades, el potencial productivo argentino y la atención a los sectores más humildes.

Además, remarcó la importancia de que la dirigencia política pueda superar las diferencias, escuchar distintas posiciones y construir acuerdos de Estado basados en el respeto y la empatía.

En ese sentido, contrastó el clima político nacional con la realidad de Santa Fe y sostuvo que en su provincia los distintos espacios políticos pueden debatir democráticamente sin recurrir a insultos ni agravios.

Por otra parte, Pullaro valoró el llamado del Papa a combatir la corrupción y el crimen organizado, dos problemáticas que consideró centrales para el país y especialmente para Santa Fe.

Finalmente, destacó una de las frases económicas del Pontífice: “La economía tiene que estar para servir a la gente y no que la gente se sirva de la economía”.

El gobernador expresó su deseo de que el mensaje de León XIV se transforme en una guía para la dirigencia y la sociedad, con el objetivo de trabajar unidos por el bien común.