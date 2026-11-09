Atlético de Madrid respaldó a Julián Álvarez tras sus errores frente al Barcelona

Julián Álvarez atravesó una noche complicada en la derrota del Atlético de Madrid frente al Barcelona. El delantero argentino tuvo varias oportunidades claras de gol que no logró concretar y recibió críticas por parte de algunos hinchas rojiblancos. Sin embargo, puertas adentro del equipo la postura es completamente diferente: tanto sus compañeros como el entrenador Diego Simeone salieron a respaldarlo y destacaron su aporte durante el encuentro.

En los primeros tres minutos del partido, el exjugador del Manchester City tuvo una ocasión inmejorable. Después de un buen desmarque, intentó superar al arquero Joan García, pero no consiguió definir con precisión. Más tarde logró recuperarse y tuvo una participación decisiva en el primer gol del Atlético, al asistir a Giuliano Simeone para establecer el 1-0.

Sin embargo, otra oportunidad desperdiciada en el segundo tiempo volvió a ponerlo en el centro de las críticas. En un mano a mano con el arquero rival, Julián intentó definir por encima de su cuerpo, pero la pelota no terminó en el fondo de la red.

Pese a esas situaciones, sus compañeros evitaron responsabilizarlo por el resultado. Uno de los que tomó la palabra fue Álex Baena, quien destacó el rendimiento del delantero en la conferencia de prensa posterior al encuentro: “Julián ha hecho un gran partido, ojalá todos los partidos tenga las ocasiones que hoy. Un día se tiene más puntería, otro menos, pero ojalá tenga siempre estas ocasiones que seguro que otro día las meta”.

También se expresó el capitán del equipo, Koke, quien apuntó a la falta de efectividad colectiva como el principal motivo de la derrota y evitó concentrar las responsabilidades en el atacante argentino.

“¿Qué ha decidido el partido? La efectividad. El equipo ha hecho un gran primer tiempo, tuvimos ocasiones para matar el partido y no lo hicimos. Con un disparo y un rebote al final del primer tiempo nos hicieron el gol. El fútbol es así, es contundencia y ellos han sido más contundentes que nosotros. Nada que reprochar al equipo. Hay que seguir así, que queda mucha LaLiga. Hay que seguir y no quedarse con la derrota”, expresó.

El resultado llegó en una semana complicada para el Atlético de Madrid, que también había sufrido una derrota frente al Bayern de Múnich. Los dos tropiezos como local generaron preocupación de cara al cierre del año, en un momento en el que el equipo necesita recuperar regularidad para mantenerse en la pelea por LaLiga y evitar complicaciones en la Champions League.

Por ahora, en el vestuario rojiblanco no apuntan contra Julián Álvarez. Por el contrario, consideran que su recuperación futbolística será fundamental para alcanzar los objetivos de la temporada.

Simeone defendió a Julián Álvarez tras la derrota

El entrenador Diego Simeone también salió en defensa del delantero argentino durante la conferencia de prensa. El Cholo valoró su participación en las jugadas de peligro y remarcó que el equipo necesita recuperar su mejor versión para seguir compitiendo.

“Hizo un partido importante, participó en tres ocasiones más la asistencia a Giuliano. Tuvo en el segundo tiempo esa que intentó rematar por encima del portero, el centro a Baena y qué más le podemos pedir. Todos quisiéramos que hubiese llegado ese gol, pero le esperaremos, le necesitamos porque si queremos llegar a donde queremos llegar le necesitamos, si no no vamos a llegar”, sostuvo el técnico.

Además, minutos antes, en la zona mixta, había vuelto a respaldar públicamente al atacante y le pidió tranquilidad frente a las críticas recibidas. Simeone destacó sus intervenciones ofensivas y se mostró convencido de que los goles volverán.

“Es un jugador extraordinario, lo queremos mucho, lo necesitamos, necesitamos al mejor Julián y vamos a trabajar con él. De las cinco buenas situaciones de gol del equipo, él participó en tres o cuatro. Le faltó el gol que le hubiera puesto en un lugar diferencial, pero llegará”, concluyó.

De esta manera, el mensaje del Atlético de Madrid fue claro: el equipo confía en Julián Álvarez y espera que recupere su eficacia goleadora para lo que resta de la temporada.