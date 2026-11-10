La Selección Argentina pone en marcha la era post Messi

La Selección Argentina se prepara para afrontar una doble fecha FIFA de noviembre que marcará un momento especial para el equipo. La Albiceleste disputará sus primeros encuentros tras el retiro definitivo de Lionel Messi del seleccionado, anunciado a principios de octubre.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá dos compromisos en el país: el viernes 13 de noviembre enfrentará a Uruguay en La Bombonera y, posteriormente, se trasladará a Córdoba para jugar ante Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El cronograma de entrenamientos de la Selección en Ezeiza

Según la planificación establecida por la AFA, los futbolistas convocados comenzaron a llegar al país durante el lunes para incorporarse a la concentración.

Las prácticas comenzarán este martes con un entrenamiento matutino a partir de las 10:00, que se desarrollará a puertas cerradas en el predio de Ezeiza.

La actividad continuará el miércoles desde las 17:00, en una jornada que contará con acceso para los medios de comunicación. El jueves, a la misma hora, el plantel realizará su último entrenamiento antes del clásico frente a Uruguay, nuevamente sin presencia de la prensa.

Ese mismo día, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa previa al encuentro, aunque todavía resta confirmar el horario.

Las sorpresas y los regresos en la convocatoria de Scaloni

La lista de 28 futbolistas presenta algunas novedades dentro de una estructura que mantiene buena parte de la base del seleccionado. Una de las principales sorpresas es la primera convocatoria de Aaron Anselmino, el joven defensor central surgido de Boca Juniors que actualmente juega en Chelsea.

También se destacan los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Trolio, quienes vuelven a estar en la consideración del cuerpo técnico.

En tanto, Emiliano Martínez reaparece en la convocatoria después de recuperarse de una cirugía maxilofacial. El arquero del Chelsea volverá a integrar la delegación argentina y tendrá la posibilidad de sumar minutos en alguno de los dos compromisos.

Las ausencias y las bajas que tendrá la Selección Argentina

La convocatoria también refleja algunos cambios en el plantel y la continuidad del recambio generacional que impulsa el cuerpo técnico. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron afuera por segunda fecha FIFA consecutiva, dos ausencias que llaman la atención dentro de la nómina.

A estas decisiones se suman las bajas por cuestiones físicas. Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González no fueron incluidos debido a distintas molestias y problemas físicos.

Por otro lado, Nahuel Molina y Leandro Paredes deberán cumplir las sanciones disciplinarias que, según la información difundida, se originaron en los incidentes posteriores al partido ante España en la final continental.

El calendario completo de la Selección Argentina

La Albiceleste tendrá una semana de preparación en el predio de Ezeiza antes de disputar sus dos compromisos de noviembre. Este es el cronograma previsto: