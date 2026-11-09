Viotti, el intendente que necesita cámaras para demostrar autoridad

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Viotti salió a dar explicaciones después de la polémica por el video en el que intervino para desalojar a un hombre que dormía en la plaza 25 de Mayo.

El intendente lo llamó «lavacoche», aunque en las imágenes no estaba lavando ningún automóvil, sino durmiendo en un espacio público.

Nadie discute la necesidad de preservar los espacios públicos, pero sí la manera en que el jefe municipal decidió actuar.

La presencia de cámaras, asistentes y personal de comunicación convirtió una intervención municipal en una producción destinada a exhibir una escena.

La autoridad no se demuestra humillando ni exponiendo a los más vulnerables. Se demuestra gobernando, gestionando y resolviendo problemas.

El problema no era desalojar, era el espectáculo

Leonardo Viotti tuvo que salir a dar explicaciones. Y era previsible. Después de publicar un video en el que se lo veía interviniendo personalmente ante un hombre que dormía en la plaza 25 de Mayo, la reacción pública puso sobre la mesa una discusión que el intendente, evidentemente, no había calculado.

En su explicación sostuvo:

«A raíz del video que publiqué ayer, donde intervine ante un hombre que estaba durmiendo en un espacio público, quiero explicar algunas cuestiones.

Desde hace más de un año venimos trabajando en la asistencia, el acompañamiento y el ordenamiento de los espacios públicos de Rafaela.

Ofrecemos ayuda y herramientas a quienes las necesitan, pero cuando las personas no aceptan esa asistencia, no podemos obligarlas. Lo que tampoco vamos a permitir es que se utilicen los espacios públicos de manera indebida.

Por eso, creo que es importante que conozcan el trabajo que hay detrás de cada intervención».

Hasta ahí, el discurso institucional. Correcto en apariencia, razonable en algunos aspectos y absolutamente insuficiente para explicar lo verdaderamente cuestionable.

Porque nadie está discutiendo que una plaza pública no puede convertirse en un lugar para dormir, ni que el municipio tenga la responsabilidad de preservar los espacios comunes. Tampoco se cuestiona que existan programas de asistencia, acompañamiento y contención social.

Lo que se cuestiona es otra cosa: la actitud del intendente, la puesta en escena y la necesidad de convertir una intervención municipal en un video de promoción personal.

Viotti no salió simplemente a resolver una situación. Salió acompañado por un equipo de comunicación, cámaras y asistentes. Alguien se ocupó de registrar cada movimiento, cada gesto y cada segundo de una escena que terminó teniendo una difusión pública que expuso innecesariamente a un hombre en situación de vulnerabilidad.

Y ahí está el verdadero problema.

¿Era indispensable llevar cámaras? ¿Era necesario montar semejante dispositivo de comunicación para desalojar a una persona que estaba durmiendo en una plaza? ¿No había otra manera de resolver la situación sin convertirla en un episodio de exhibición pública?

Viotti quiso parecer un intendente de mano firme, pero terminó ofreciendo una imagen más cercana a una parodia que a una demostración de autoridad.

La tentación de emular a Nayib Bukele, con esa estética de autoridad, intervención personal y exhibición de resultados, puede resultar atractiva para quien busca construir una imagen de dirigente fuerte. Pero hay una diferencia enorme entre ejercer autoridad y actuar para las cámaras.

Y cuando esa imitación se realiza en una plaza de Rafaela, frente a un hombre que probablemente atraviesa una situación personal y social muy complicada, el resultado deja de ser una estrategia de comunicación para convertirse en algo desagradable.

Gobernar no es hacer casting para las redes sociales

Hay una cuestión elemental que parece habérsele escapado al intendente: la dignidad de una persona no desaparece porque esté durmiendo en una plaza, tenga problemas de alcohol o rechace la asistencia del Estado.

Viotti puede y debe hacer cumplir las normas. Tiene la responsabilidad de cuidar los espacios públicos y garantizar que los vecinos puedan disfrutarlos. Pero esa responsabilidad no le otorga una licencia para transformar la vulnerabilidad ajena en contenido audiovisual.

El hombre fue expuesto. Su imagen quedó asociada a una situación que, lejos de contribuir a resolver el problema de fondo, terminó alimentando una discusión política y mediática.

Y lo más llamativo es que el propio intendente, al salir a justificar su intervención, volvió a insistir en el trabajo que hay detrás de cada procedimiento. Está bien que exista ese trabajo. Pero una gestión seria no necesita convertir cada operativo en una producción cinematográfica para demostrar que trabaja.

Los vecinos no necesitan ver al intendente protagonizando escenas de autoridad. Necesitan ver resultados: plazas limpias, calles transitables, servicios eficientes, seguridad, asistencia social y una ciudad que funcione.

También necesitan un intendente que entienda que el cargo que ocupa exige prudencia, sensibilidad y responsabilidad. No solamente firmeza.

La autoridad no se construye humillando

Viotti debería entender que no todo lo que sirve para conseguir reproducciones en las redes sociales sirve para gobernar una ciudad.

Hay una diferencia entre comunicar una política pública y utilizar una situación humana delicada para construir una imagen personal. La primera es una obligación institucional. La segunda es una decisión política que puede terminar mostrando exactamente lo contrario de lo que se pretendía transmitir.

Nadie le pide a Viotti que permita que las plazas sean ocupadas indebidamente. Se le pide que gobierne sin sobreactuar, que intervenga sin humillar y que ejerza autoridad sin necesidad de montar un espectáculo.

El intendente tiene derecho a explicar sus decisiones. Pero también debe aceptar que los ciudadanos cuestionen sus formas.

Porque Rafaela necesita un intendente que se ocupe de los problemas, no uno que necesite una cámara encendida para demostrar que está haciendo algo.

Menos actuación, menos marketing personal y más gestión. La autoridad se ejerce; no se interpreta delante de una cámara.