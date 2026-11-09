Messi alcanzó un récord de Cristiano Ronaldo: los cracks que ganaron Botas de Oro consecutivas en dos continentes

Lionel Messi continúa haciendo historia en el fútbol de Estados Unidos. Mientras el Inter Miami se prepara para afrontar los playoffs de la MLS con el objetivo de defender el título, el capitán argentino sigue sumando récords individuales a su extraordinaria trayectoria. En esta oportunidad, la Pulga consiguió un reconocimiento histórico al convertirse en el primer futbolista en ganar dos Botas de Oro consecutivas en la liga estadounidense. Sin embargo, no es el único jugador que logró conquistar este tipo de distinciones en continentes diferentes.

Messi se quedó con la Bota de Oro de la temporada regular de la MLS después de marcar 29 goles en 28 partidos. De esta manera, superó los registros que había conseguido en la campaña anterior, cuando convirtió 26 tantos en 31 encuentros, antes de consagrarse campeón con Inter Miami.

Con este nuevo reconocimiento, el rosarino se convirtió en el primer jugador en conseguir dos Botas de Oro consecutivas en la historia de la MLS. Además, suma este logro a sus cinco premios como máximo goleador de LaLiga española, una marca que refleja su dominio ofensivo durante su etapa en el Barcelona.

Sin embargo, Messi no es el primero en la historia del fútbol en destacarse como máximo artillero en campeonatos de diferentes continentes. Uno de los antecedentes más destacados es el de Isidro Lángara, el histórico delantero español que consiguió ser goleador en Europa, Sudamérica y Norteamérica. Lo hizo durante sus etapas en el Real Oviedo, San Lorenzo y el Real Club España de México.

Otro nombre que aparece en esta lista es Romário, quien también dejó su huella goleadora en distintas ligas. El brasileño se destacó en el PSV de Países Bajos, el Barcelona de España y el Vasco da Gama de su país, además de su paso por el Al-Sadd de Qatar.

Por su parte, Alfredo Di Stéfano también integra este selecto grupo. El histórico futbolista argentino fue máximo goleador en distintas ediciones de los campeonatos de Argentina, Colombia y España, durante sus etapas en River Plate, Millonarios y Real Madrid, respectivamente.

En este repaso también aparece Cristiano Ronaldo, con quien Messi comparte ahora un nuevo registro. El portugués consiguió consagrarse como máximo goleador de la liga en temporadas consecutivas tanto en Inglaterra como en España. También obtuvo ese reconocimiento en Italia antes de continuar su carrera en Arabia Saudita, donde juega actualmente para Al-Nassr.

De esta manera, el argentino se suma a un grupo muy reducido de figuras que consiguieron destacarse como goleadores en diferentes continentes y consolidar su dominio durante temporadas consecutivas.

El primer rival de Messi e Inter Miami en los playoffs de la MLS

Mientras Messi celebra este nuevo reconocimiento individual, Inter Miami ya tiene la mirada puesta en el tramo decisivo del campeonato. Columbus Crew será el primer rival de Las Garzas en los playoffs, una instancia en la que el conjunto de Florida buscará avanzar para mantener vivo el sueño de conseguir el bicampeonato.

El formato de esta edición contempla una serie al mejor de tres partidos en la primera ronda. Por lo tanto, el equipo dirigido por Javier Mascherano necesitará imponerse en dos encuentros para conseguir la clasificación.

En caso de superar a Columbus Crew, Inter Miami se enfrentará al ganador de la serie entre Philadelphia Union y St. Louis City. Más adelante podrían aparecer otros candidatos al título, como Nashville SC, que se quedó con el Supporters' Shield tras finalizar en lo más alto de la clasificación general.

Así, el conjunto de Messi afrontará una etapa decisiva de la temporada con dos objetivos: defender la corona de la MLS y seguir ampliando el legado de su principal figura en el fútbol norteamericano.