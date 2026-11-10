Preocupación por Elena Rybakina

Elena Rybakina se bajó de las WTA Finals por problemas físicos y será reemplazada por Marta Kostyuk

Elena Rybakina no podrá participar de las WTA Finals debido a que todavía no se encuentra en condiciones físicas para afrontar la competencia. La tenista kazaja había generado preocupación durante la conferencia de prensa previa al torneo, cuando se presentó con anteojos de sol y evidenció signos de malestar.

La situación quedó en evidencia cuando una periodista le preguntó si quería continuar con la conferencia. “Sí, por favor”, respondió Rybakina. Sin embargo, ante una nueva consulta sobre su estado de salud, fue contundente: “No, no me encuentro bien...”.

Poco después, se confirmó oficialmente su baja. A través de un comunicado, la jugadora manifestó su tristeza por no poder competir y explicó que, a pesar de la gran temporada que había protagonizado, su cuerpo todavía no estaba preparado para afrontar el torneo.

La directora de la competencia, Garbiñe Muguruza, también se refirió a la situación y contó que había mantenido una conversación con la tenista. Según explicó, Rybakina arrastraba algunas dificultades físicas y no había conseguido recuperarse a tiempo. Semanas atrás, la kazaja ya se había retirado del torneo de Tokio por una molestia en el cuello.

La ucraniana Marta Kostyuk ocupará su lugar en las WTA Finals. Ingresará como primera suplente y tendrá la posibilidad de disputar por primera vez el certamen que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada.

La ausencia de Rybakina representa una baja importante para la competencia, ya que se trata de la campeona defensora y una de las principales figuras del circuito femenino.