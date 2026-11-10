Carry trade: cuánto puede subir el dólar MEP antes de borrar las ganancias de invertir en pesos

El dólar MEP de referencia se ubicó en $1.583,82 al cierre del viernes 6 de noviembre.

La LECAP de noviembre pierde su ventaja cambiaria si el MEP supera los $1.585,99.

La BONCAP de junio de 2027 ofrece el mayor rendimiento directo, con un 18,08%.

El dólar de equilibrio de ese instrumento alcanza los $1.870,14.

Una inversión de un millón de pesos puede generar ganancias en moneda local y pérdidas medidas en dólares.

Las comisiones, la necesidad de vender anticipadamente y la incertidumbre cambiaria pueden reducir o eliminar la rentabilidad del carry trade.

Las tasas de interés en pesos vuelven a ofrecer una oportunidad para los inversores que buscan obtener rendimientos superiores a los que conseguirían comprando dólares desde el comienzo. Sin embargo, la rentabilidad de esa estrategia, conocida como carry trade, depende de una variable determinante: cuánto aumentará el tipo de cambio durante el período en que permanezca colocada la inversión. Con el dólar MEP en $1.583,82, los títulos públicos de tasa fija presentan márgenes muy diferentes para absorber una eventual suba cambiaria antes de que desaparezcan las ganancias medidas en moneda estadounidense.

La operatoria consiste en ingresar al mercado con pesos, comprar instrumentos financieros como las LECAP y BONCAP y mantenerlos hasta su vencimiento para cobrar el capital más los intereses. Posteriormente, el inversor convierte ese monto nuevamente a dólares. El negocio resulta conveniente cuando la cantidad de divisas que puede comprar al finalizar la operación supera la que habría obtenido adquiriéndolas directamente al comienzo.

Para determinar hasta dónde puede avanzar el dólar sin neutralizar el rendimiento aparece el concepto de breakeven o dólar de equilibrio. Se trata del precio máximo que puede alcanzar el MEP al vencimiento para que la inversión en pesos iguale exactamente la cantidad de dólares que se habría conseguido inicialmente.

Los cálculos realizados con los precios de cierre del viernes 6 de noviembre muestran diferencias importantes según el instrumento y el plazo elegido. La LECAP S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026, ofrece un rendimiento directo de apenas 0,14% y tiene un dólar de equilibrio de $1.585,99. Es decir, una suba de solamente $2,17 respecto del valor inicial sería suficiente para eliminar su rentabilidad en dólares.

En el otro extremo aparece la BONCAP T30J7, que vence el 30 de junio de 2027. Este título acumula un rendimiento directo del 18,08% y permite que el dólar MEP llegue hasta $1.870,14 antes de que desaparezca la ventaja de la inversión.

Entre ambos extremos se ubican distintas alternativas. La S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, rinde 1,15% y establece su equilibrio en $1.601,95. La T15E7, que vence el 15 de enero, acumula 4,34% y tolera un MEP de $1.652,55. Para el 29 de enero, la S29E7 ofrece 5,21%, con un punto de equilibrio de $1.666,33.

Los vencimientos posteriores amplían progresivamente el margen cambiario. La S26F7, con vencimiento en febrero, rinde 7,24% y tiene un equilibrio de $1.698,55. La T30A7, que finaliza en abril, acumula 12,96% y permite un dólar de hasta $1.789,06. Finalmente, la T31Y7, con vencimiento en mayo, ofrece 15,78% y establece su límite en $1.833,65.

La diferencia demuestra que los instrumentos de mayor duración permiten absorber una depreciación más importante, aunque obligan a mantener el capital expuesto durante más tiempo.

Qué ocurre con una inversión de un millón de pesos

Un ejemplo permite dimensionar el resultado. Con un millón de pesos y un dólar MEP de $1.583,82, el inversor podría adquirir inicialmente unos 631,38 dólares.

Si coloca ese capital en la S30N6 y espera hasta el vencimiento, recibiría aproximadamente $1.011.447. Con un MEP de $1.600 podría recomprar unos 632,15 dólares, obteniendo una pequeña ganancia. Pero si la cotización alcanza los $1.650, conseguiría alrededor de 613 dólares, con una pérdida de aproximadamente 18,39 dólares respecto de la compra inicial.

La alternativa de abril presenta un margen mayor. Invirtiendo el mismo millón de pesos en la T30A7, el capital ascendería a unos $1.129.586. Con un dólar de $1.750, podría recomprar aproximadamente 645,48 dólares, mientras que con una cotización de $1.800 obtendría unos 627,55 dólares, por debajo de la posición inicial.

Los riesgos detrás de las tasas atractivas

Aunque las LECAP y BONCAP permiten conocer de antemano cuánto pagarán al vencimiento, eso no significa que el resultado final esté garantizado en dólares. Los cálculos no contemplan comisiones ni diferencias entre los precios de compra y venta, factores que reducen el rendimiento efectivo.

También existe el riesgo de necesitar el dinero antes del vencimiento. Si las tasas de interés aumentan, los precios de los títulos pueden caer y obligar al inversor a vender con pérdidas para recuperar la liquidez.

La incertidumbre cambiaria constituye el principal condicionante. Una inversión puede generar intereses importantes en pesos y, simultáneamente, terminar ofreciendo menos dólares que los disponibles al comienzo de la operación.

Por eso, la elección no debería depender exclusivamente de cuál instrumento promete la tasa más elevada. El plazo, la necesidad de disponer del capital y la capacidad de soportar una eventual suba del dólar son variables centrales para evaluar la conveniencia del carry trade.