León XIV profundiza la doctrina social de la Iglesia y plantea una advertencia sobre el poder de la inteligencia artificial

La primera encíclica de León XIV recupera los principios históricos de la Doctrina Social de la Iglesia.

Magnifica Humanitas aborda la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial.

El documento cuestiona la concentración del poder tecnológico en grandes empresas privadas.

El Papa reivindica salarios dignos, justicia social y el principio de subsidiariedad del Estado.

León XIV advierte que la inteligencia artificial carece de conciencia moral y experiencia humana.

La encíclica defiende la verdad como condición indispensable para la democracia y el bien común.

La primera encíclica de León XIV permite anticipar una orientación doctrinaria que combina la defensa de la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de establecer límites al poder económico y tecnológico. Con referencias directas a documentos históricos de la Iglesia y una mirada crítica sobre las transformaciones contemporáneas, el pontífice recupera principios de la Doctrina Social católica y los proyecta sobre un escenario atravesado por el avance de la inteligencia artificial, la concentración de recursos y los cambios en las relaciones laborales.

El documento, titulado Magnifica Humanitas, lleva como subtítulo “Sobre la custodia de la Persona Humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial”. Desde su introducción, establece una continuidad conceptual con Rerum Novarum, la encíclica de León XIII que abordó los conflictos entre el capital y el trabajo durante las transformaciones económicas de su época. La referencia no es solamente histórica: el nuevo texto vuelve sobre cuestiones como el salario, la función del Estado, la subsidiariedad, el poder tecnológico y la justicia social.

Este último concepto ocupa un lugar destacado en la encíclica, donde aparece mencionado en 17 oportunidades. Se trata de una definición que contrasta con la posición del presidente Javier Milei, quien considera que la justicia social constituye una aberración. Esa diferencia doctrinaria permite comprender por qué la orientación del pontificado puede generar incomodidad en un gobierno que defiende una reducción de la intervención estatal y promueve la desregulación de distintas actividades económicas.

Uno de los principales interrogantes planteados por León XIV está relacionado con quién controla el desarrollo tecnológico y cuáles son sus consecuencias sobre la sociedad. En ese sentido, recupera advertencias de Francisco acerca de la creciente influencia de grandes empresas privadas, muchas de ellas transnacionales, que disponen de recursos económicos y capacidad de acción superiores a los de numerosos Estados.

El pontífice considera que esta transformación modifica profundamente la distribución del poder. Mientras que históricamente los gobiernos tuvieron un papel central en la orientación de la innovación, actualmente los principales impulsores del desarrollo tecnológico son actores privados cuya influencia resulta cada vez más difícil de regular y encauzar hacia el bien común.

La preocupación también alcanza al funcionamiento del mercado laboral. Al recuperar los planteos de Pío XI en Quadragesimo Anno, León XIV recuerda las advertencias sobre la concentración del poder económico, la competencia sin límites y la necesidad de garantizar remuneraciones proporcionales no solamente al rendimiento del trabajador, sino también a las necesidades de su familia.

Sin embargo, el documento tampoco propone que el Estado absorba todas las responsabilidades sociales. La encíclica reivindica el principio de subsidiariedad, según el cual las tareas que pueden desarrollar las personas, las familias, las organizaciones intermedias y las comunidades locales no deben quedar automáticamente en manos de instancias superiores. Ese concepto establece un límite a la intervención estatal y reconoce la importancia de las iniciativas sociales y comunitarias.

En materia tecnológica, León XIV introduce una distinción fundamental entre la capacidad de cálculo de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Reconoce que estas herramientas pueden superar a las personas en velocidad y amplitud de procesamiento de información y ofrecer beneficios concretos en numerosos campos. Sin embargo, advierte que esa superioridad operativa no significa que posean conciencia, experiencia o capacidad moral.

Las inteligencias artificiales, sostiene, procesan datos, pero no experimentan el dolor, la alegría, el amor, la amistad ni la responsabilidad. Tampoco pueden distinguir por sí mismas el bien del mal ni comprender el significado profundo de las consecuencias de sus acciones. Por eso, el desarrollo tecnológico no debería confundirse con un progreso humano automático.

La encíclica también cuestiona el paradigma tecnocrático, entendido como una lógica en la que la eficiencia, el control y el lucro terminan condicionando todas las decisiones personales, sociales y económicas. En esa línea, recupera reflexiones de Francisco y del filósofo Romano Guardini para advertir que disponer de un poder tecnológico cada vez mayor no garantiza que la humanidad esté preparada para utilizarlo correctamente.

La discusión sobre la inteligencia artificial se extiende, además, al terreno de la democracia y la información. León XIV reivindica la verdad como un bien común y recupera las reflexiones de Hannah Arendt sobre los riesgos de una sociedad en la que se pierde la capacidad de distinguir entre hechos y ficciones, o entre lo verdadero y lo falso.

Para el pontífice, la búsqueda de la verdad constituye una condición indispensable para la participación democrática y la construcción del bien común. Su planteo introduce una advertencia sobre los discursos que subordinan los hechos a interpretaciones ideológicas y convierten la disputa política en una confrontación de supuestas superioridades morales.

En definitiva, Magnifica Humanitas presenta una mirada sobre los desafíos del siglo XXI que combina tradición doctrinaria y preocupación por las transformaciones tecnológicas. León XIV no cuestiona la innovación ni desconoce sus beneficios, pero advierte que el progreso pierde sentido cuando deja de estar subordinado a la dignidad humana. Su mensaje plantea así una discusión que atraviesa tanto al poder político como al económico: quién controla las nuevas herramientas, con qué límites y al servicio de quién deben desarrollarse.