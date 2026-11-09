Revolut alcanza una valuación de US$115.000 millones y acelera su desembarco como banco en la Argentina

Revolut alcanzó una valuación de US$115.000 millones tras una nueva venta secundaria de acciones.

El valor de la compañía creció un 53% respecto de noviembre de 2025.

La fintech busca transformarse en un banco global con licencias propias en distintos mercados.

Durante 2026 avanzó con operaciones bancarias en Reino Unido, México, Australia y Nueva Zelanda.

En Francia y Colombia obtuvo autorizaciones regulatorias para ampliar su presencia bancaria.

En la Argentina adquirió Banco Cetelem y proyecta comenzar a operar como Revolut Bank Argentina en 2027.

La fintech británica Revolut dio un nuevo salto en su posicionamiento internacional al alcanzar una valuación de US$115.000 millones, un crecimiento del 53% respecto de los US$75.000 millones registrados en noviembre de 2025. El avance refleja la confianza de los inversores en su estrategia de expansión y en una transformación que busca convertirla en un banco global, con presencia directa en distintos mercados y capacidad para operar bajo las regulaciones financieras de cada país.

En ese proceso, la Argentina ocupa un lugar relevante dentro de los planes de crecimiento de la compañía en América Latina. La firma ya obtuvo la aprobación del Banco Central para adquirir Banco Cetelem, una operación que constituye el principal paso institucional para su ingreso al sistema financiero local. Su objetivo es comenzar a operar como entidad bancaria en 2027, aunque todavía deberá completar distintas exigencias regulatorias y operativas antes de ofrecer sus productos al público.

La nueva valuación surgió de una operación secundaria de acciones cuyo proceso había comenzado en julio y que fue confirmado por Revolut el 4 de noviembre. La transacción contó con la participación de importantes fondos internacionales, entre ellos Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates y Baillie Gifford. También intervinieron inversores que ya acompañaban a la empresa y nuevos actores interesados en incorporarse a su capital.

A diferencia de una ronda tradicional de financiamiento, esta operación no significó un ingreso de capital fresco para la compañía. Se trató de una venta de participaciones existentes, que permitió a accionistas, empleados e inversores iniciales desprenderse de una parte de sus tenencias. Por esa razón, los US$115.000 millones representan el valor implícito de la empresa según el precio acordado para sus acciones y no dinero incorporado a sus cuentas.

La evolución de su cotización muestra la velocidad con la que creció su valoración en los últimos años. En 2024 había alcanzado los US$45.000 millones, mientras que en noviembre de 2025 llegó a US$75.000 millones. Ahora, con el nuevo registro, se ubica entre las compañías tecnológicas privadas de mayor valor a escala internacional.

De aplicación financiera a banco internacional

Fundada en el Reino Unido en 2015, Revolut comenzó como una aplicación destinada principalmente a facilitar transferencias internacionales y operaciones de cambio de divisas. Con el paso del tiempo amplió su propuesta con cuentas, tarjetas, créditos, inversiones, criptomonedas y herramientas financieras para empresas.

La nueva etapa apunta a consolidar esa diversidad de servicios bajo estructuras bancarias propias. La estrategia supone obtener licencias en los países donde pretende operar, abandonar progresivamente su condición de plataforma digital y convertirse en una entidad con capacidad para ofrecer productos bancarios completos.

Durante 2026, la empresa consiguió avances importantes. En marzo lanzó oficialmente Revolut Bank UK, después de que la Autoridad de Regulación Prudencial británica levantara las restricciones que afectaban su licencia. Esto le permitió ofrecer cuentas bancarias cuyos depósitos elegibles cuentan con protección del sistema británico de garantía.

México fue otro mercado decisivo. En enero comenzó allí sus operaciones bancarias completas, convirtiéndose en su primera experiencia fuera de Europa con una estructura bancaria propia. En julio avanzó en Australia, luego de obtener una licencia para captar depósitos, mientras que en noviembre consiguió el registro necesario para operar como banco en Nueva Zelanda.

La expansión también alcanzó a Francia y Colombia. En agosto recibió una licencia bancaria completa en el mercado francés, otorgada por las autoridades correspondientes y el Banco Central Europeo. En septiembre, la Superintendencia Financiera colombiana le concedió la autorización de funcionamiento, el último requisito regulatorio para iniciar su actividad bancaria en ese país.

La apuesta por el mercado argentino

En la Argentina, el movimiento más importante se produjo en septiembre, cuando el Banco Central aprobó la adquisición de Banco Cetelem, hasta entonces propiedad de BNP Paribas Personal Finance. La entidad pasará a llamarse Revolut Bank Argentina y estará encabezada por Agustín Danza como CEO.

La autorización representa un avance decisivo, aunque no equivale al inicio inmediato de las operaciones comerciales. La compañía todavía debe completar los procedimientos regulatorios y técnicos necesarios para comenzar a ofrecer sus servicios.

El interés por el mercado local ya se refleja en la respuesta de los potenciales clientes: más de 150.000 personas se habían registrado en la lista de espera de Revolut.

Con una valuación que continúa creciendo y una estrategia centrada en obtener licencias bancarias en distintos países, la fintech británica busca consolidar una estructura financiera internacional. La Argentina aparece como una de sus apuestas regionales, en un desembarco que podría modificar el escenario de competencia entre las entidades tradicionales y las plataformas digitales.