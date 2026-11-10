León XIV reunió a más de dos millones de personas y centró su mensaje en la familia, la fe y la defensa de los más vulnerables

León XIV encabezó la primera misa papal en la Argentina después de 39 años.

Más de dos millones de personas participaron de la celebración en Palermo.

El Pontífice reivindicó a la familia cristiana como pilar de la sociedad argentina.

Advirtió sobre la precariedad laboral, la violencia doméstica y las adicciones.

Defendió la dignidad de las personas con discapacidad y reclamó una sociedad inclusiva.

La Virgen de Luján y San José fueron invocados al cierre de una jornada centrada en la fe y la unidad familiar.

La Argentina vivió una jornada histórica con la primera misa papal en el país después de 39 años. Más de dos millones de personas, según las estimaciones del Gobierno nacional, se congregaron en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar de la celebración encabezada por León XIV, quien aprovechó la multitudinaria convocatoria para reivindicar el papel de la familia, defender la dignidad humana y reclamar una sociedad más comprometida con los sectores vulnerables.

A las 12:05, el Pontífice comenzó la celebración con un saludo que marcó el tono de su encuentro con los fieles: “Queridos hermanas y hermanos”. La ceremonia había estado precedida por canciones religiosas, oraciones y lecturas bíblicas, en una organización que combinó la participación de representantes de la Iglesia con figuras de la sociedad civil.

La convocatoria superó ampliamente la registrada durante la última misa papal celebrada en territorio argentino. Aquella ceremonia tuvo lugar el 12 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II encabezó una celebración del Domingo de Ramos sobre la avenida 9 de Julio, ante aproximadamente un millón de personas. Esta vez, la concentración en Palermo duplicó aquella cifra y convirtió el encuentro en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas.

La homilía de León XIV se extendió durante doce minutos y estuvo centrada en la familia como núcleo fundamental de la sociedad argentina. El Papa destacó que la historia y la cultura nacional encontraron en esa institución el espacio donde se transmitieron valores, tradiciones, creencias y principios vinculados con el respeto a los mayores, la cultura del trabajo y la defensa de la vida.

En ese contexto, rechazó las interpretaciones que consideran superado el modelo de familia cristiana y sostuvo que, frente a las dificultades contemporáneas, continúa representando un pilar fundamental. Su mensaje también incluyó un diagnóstico sobre los problemas que afectan a los hogares, entre ellos la precariedad laboral, la inestabilidad económica, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que deterioran los vínculos familiares y comprometen el futuro de los jóvenes.

El Pontífice convocó a recuperar la dimensión religiosa de la vida cotidiana y planteó que la transmisión de la fe comienza en el hogar, a través de gestos sencillos como rezar antes de dormir, compartir una oración antes de comer, pedir perdón, escuchar al otro y acompañar a los hijos en su formación espiritual.

También asignó a las familias un papel central en la evangelización y pidió que acompañen la tarea de obispos, sacerdotes, catequistas y agentes pastorales. Para León XIV, la vitalidad de la Iglesia depende en buena medida de la participación de los hogares en la vida religiosa y de su capacidad para transmitir la Buena Noticia a las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más emotivos de la homilía se produjo cuando evocó al papa Francisco, a quien recordó por su condición de obispo de Buenos Aires. La mención provocó un aplauso espontáneo entre los asistentes y constituyó una de las pocas interrupciones de una intervención que mantuvo un tono predominantemente pastoral.

La celebración también estuvo precedida por otros mensajes del Pontífice durante su recorrida por el país. En el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, había defendido especialmente a las personas con discapacidad y cuestionado las miradas que las consideran una carga para la sociedad. Por el contrario, afirmó que sus vidas representan una bendición y sostuvo que el desarrollo de una nación también debe medirse por su capacidad de incluir a quienes necesitan atención y acompañamiento.

En el Palacio Libertad, durante su encuentro con Javier Milei y otras autoridades, el contenido de su discurso había tenido un carácter más institucional. Allí reclamó políticas centradas en la dignidad humana, advirtió sobre prácticas ilícitas y propuso acuerdos para resolver las diferencias públicas.

En cambio, frente a los fieles reunidos en Palermo, su mensaje adquirió una dimensión más religiosa y comunitaria. Después de recorrer poco más de dos kilómetros por la avenida del Libertador, saludando a las personas que se habían acercado para verlo, León XIV también recibió una muestra de afecto con el cántico “León, amigo, el pueblo está contigo”.

La misa concluyó a las 12:16, cuando el Papa encomendó las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José. Su despedida dio paso a nuevas expresiones de entusiasmo entre los asistentes, que respondieron con otro cántico popular: “Viva el Papa, viva”.

La imagen final de la jornada estuvo marcada por familias completas, padres e hijos, hermanos y personas que acompañaron a sus seres queridos. En una convocatoria multitudinaria, el mensaje central de León XIV encontró precisamente allí su principal destinatario: la sociedad argentina y sus vínculos familiares.