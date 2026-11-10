Los bonos argentinos repuntaron en Wall Street y el riesgo país cayó 66 puntos, hasta los 873

Los bonos Globales argentinos avanzaron un 1,8% promedio en Wall Street.

El riesgo país cayó 66 puntos básicos y cerró en 873 unidades.

Grupo Galicia ganó 3,3% y Mercado Libre avanzó 1,5%.

El petróleo retrocedió más de 5% tras las declaraciones de Donald Trump sobre Irán.

El Nasdaq subió 2,7% y volvió a superar los 25.000 puntos.

La licitación del Tesoro y las compras de dólares del Banco Central concentrarán la atención financiera durante el resto de la semana.

La deuda soberana argentina registró una recuperación significativa en los mercados internacionales, en una jornada marcada por el optimismo de los inversores y el avance generalizado de los principales índices de Wall Street. Los bonos Globales subieron en promedio un 1,8% y permitieron que el riesgo país retrocediera 66 puntos básicos, hasta ubicarse en 873 unidades, en medio de una mayor demanda por activos de mercados emergentes.

Aunque el mercado financiero local permaneció cerrado por el feriado, los activos argentinos que cotizan en el exterior tuvieron una rueda favorable. Las acciones de empresas nacionales que operan en Nueva York comenzaron con resultados dispares, pero consiguieron revertir la tendencia durante el tramo final de la sesión y terminaron mayoritariamente en terreno positivo.

Entre los movimientos más destacados, Grupo Galicia avanzó un 3,3%, Mercado Libre recuperó un 1,5% y Vista Energy registró una mejora del 0,6%. La excepción fue YPF, cuyos papeles retrocedieron un 1,6%, hasta los USD 38,03, afectados por la fuerte caída internacional del precio del petróleo.

El comportamiento de los bonos argentinos también estuvo acompañado por una mejora generalizada de la deuda emergente. Sin embargo, el retroceso del riesgo país local fue considerablemente superior al observado en otros mercados de la región. Brasil redujo su indicador en cuatro unidades, hasta los 196 puntos básicos, mientras que Paraguay consiguió una baja de seis puntos, para ubicarse en 134.

La recuperación se produjo en un contexto en el que los títulos del Tesoro estadounidense también registraron movimientos, con incrementos de hasta cuatro puntos básicos en sus tasas de retorno. Pese a ese escenario, la demanda por deuda argentina consiguió imponerse y generar una mejora importante en las cotizaciones.

Los analistas económicos señalaron que el comportamiento del riesgo país no puede explicarse exclusivamente por las condiciones macroeconómicas. Si bien reconocieron que los indicadores actuales muestran diferencias respecto de otros períodos de tensión, advirtieron que la incertidumbre política comienza a tener una influencia creciente sobre las decisiones de inversión.

En ese sentido, destacaron que la Argentina presenta actualmente superávit fiscal primario, una cuenta corriente positiva y una brecha cambiaria acotada, condiciones que no estaban presentes en otros momentos de dificultades financieras, como 2014, 2019 o 2025.

No obstante, consideraron que el nivel de riesgo que asignan los inversores al país parece elevado en relación con esos fundamentos. La explicación estaría vinculada con la percepción de un escenario electoral que introduce incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas y las perspectivas de mediano plazo.

La actividad política también comenzó a ocupar un lugar relevante en las evaluaciones de los operadores financieros. La presencia pública de los principales dirigentes, aun cuando evitan realizar declaraciones electorales explícitas, alimenta las interpretaciones sobre los posicionamientos y las estrategias que podrían desplegarse en los próximos meses.

A ese escenario se sumó la repercusión de la visita del papa León XIV. Los mensajes del Pontífice fueron considerados por algunos analistas como un factor capaz de generar reflexiones dentro de la dirigencia política y de influir sobre la percepción social de los principales referentes.

En el plano internacional, otro elemento que contribuyó al mejor clima financiero fue el retroceso del petróleo. El Brent cayó un 6,4%, hasta los USD 91,99 por barril, mientras que el WTI perdió un 5,2% y terminó en USD 86,09.

La baja respondió principalmente a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien restó importancia a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán. Sin embargo, los incidentes registrados contra embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz mantuvieron las preocupaciones sobre el abastecimiento energético.

Wall Street, por su parte, cerró con fuertes avances, especialmente en el sector tecnológico. El Nasdaq subió un 2,7% y volvió a superar los 25.000 puntos, mientras que el Dow Jones avanzó un 2,2% y el S&P 500 ganó un 2,3%.

Dentro del sector tecnológico, Nvidia terminó con una caída del 4,3%, después de haber llegado a perder un 8% durante las primeras operaciones. La compañía anunció una investigación sobre la relación de su director ejecutivo, Jensen Huang, con una mujer que la comunidad de inteligencia considera que podría ser una espía china.

El retroceso de Nvidia contrastó con las subas de sus competidores. AMD avanzó un 13,2%, Broadcom ganó un 8,8% e Intel mejoró un 5,5%. También registraron importantes incrementos otras compañías vinculadas con la fabricación de semiconductores.

La atención de los inversores argentinos estará puesta ahora en la reapertura de los mercados y en las próximas decisiones económicas. Por la visita del papa León XIV, la actividad financiera local continuará suspendida el martes 10.

Para el resto de la semana, uno de los principales focos será la licitación del Tesoro, que evitó ofrecer instrumentos de vencimientos más largos ante la fragilidad de la demanda en pesos. También será determinante observar si el Banco Central consigue mantener las compras de divisas sin generar presiones cambiarias y si los bonos soberanos en dólares logran consolidar un piso en sus cotizaciones.

La mejora internacional ofreció un alivio para los activos argentinos, pero la evolución de los próximos días dependerá tanto del contexto externo como de la capacidad del Gobierno para sostener la confianza financiera en un escenario atravesado por las expectativas electorales.