Villarruel denunció que no fue invitada a la misa de León XIV y volvió a exponer sus diferencias con la Casa Rosada

Villarruel aseguró que no recibió el código QR para ingresar a la misa de León XIV.

La Casa Rosada afirmó que la invitación había sido enviada el 4 de noviembre.

La vicepresidenta fue la única funcionaria saludada personalmente por el Papa en el Palacio Libertad.

Defendió la justicia social como un principio histórico de la doctrina católica.

Invocó el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional para respaldar su posición.

El episodio volvió a exponer las diferencias políticas e institucionales entre Villarruel y el entorno de Javier Milei.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó al descubierto un nuevo capítulo de las tensiones entre Victoria Villarruel y el Gobierno nacional. La vicepresidenta aseguró que no recibió la invitación ni las credenciales necesarias para participar de la histórica misa celebrada en el Monumento de los Españoles, mientras que desde la Casa Rosada sostuvieron que el convite había sido enviado varios días antes y que su equipo había recibido instrucciones sobre los procedimientos de ingreso.

La controversia se instaló durante una jornada de fuerte significado institucional y religioso, que había conseguido reunir a distintos sectores políticos alrededor de la llegada del Pontífice. Sin embargo, las diferencias entre la titular del Senado y el entorno presidencial volvieron a ocupar el centro de la escena, pese a los intentos de evitar que la visita papal quedara atravesada por disputas partidarias.

Villarruel utilizó su cuenta en la red social X para explicar su ausencia en la celebración religiosa. Allí afirmó que nunca había recibido el código QR necesario para superar los distintos controles de seguridad establecidos para ingresar al predio. Al mismo tiempo, expresó su satisfacción por la llegada del jefe de la Iglesia católica y destacó la importancia de que la Argentina recibiera a una figura religiosa capaz de transmitir un mensaje de unidad.

La respuesta de la Casa Rosada fue diferente. Desde el Gobierno aseguraron que la invitación había sido cursada el 4 de noviembre y señalaron que integrantes del área de ceremonial habían mantenido reuniones con representantes del equipo de la vicepresidenta para explicarles las condiciones de acceso y los detalles organizativos de las actividades previstas.

De esta manera, quedaron expuestas dos versiones contrapuestas sobre un episodio que adquirió relevancia política por tratarse de la segunda autoridad institucional del país y compañera de fórmula de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

La situación tuvo un antecedente particular durante las actividades del Pontífice. Villarruel fue la única funcionaria que recibió un saludo personal de León XIV después de su intervención en el Palacio Libertad. Incluso, ambos intercambiaron algunas palabras durante unos segundos, una escena que contrastó con las dificultades que posteriormente denunció para participar de la misa.

Pero el malestar no se limitó a la cuestión protocolar. Las declaraciones de la vicepresidenta sobre el contenido del mensaje papal también generaron cuestionamientos en las redes sociales, especialmente por sus referencias a la justicia social, la protección de la vida y la necesidad de reconstruir la unidad nacional.

Villarruel consideró que las palabras de León XIV estaban vinculadas con la compleja realidad política y económica argentina y sostuvo que la dirigencia debía recuperar los canales de diálogo. También respaldó el planteo sobre la defensa de la vida desde sus primeros momentos, una posición que forma parte de sus convicciones públicas.

Frente a las críticas que recibió, respondió con dureza a quienes cuestionaron su interpretación de la doctrina católica. Sostuvo que la justicia social no constituye una creación de una corriente política argentina, sino que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia desde varias décadas antes.

Para reforzar su argumento, recurrió a la Constitución Nacional y mencionó el artículo 75, inciso 19, que establece entre las atribuciones del Congreso la promoción del desarrollo humano y del progreso económico con justicia social. También recordó que esa disposición fue incorporada durante la reforma constitucional realizada bajo el gobierno del ex presidente Carlos Menem.

La vicepresidenta publicó además un mensaje en Instagram para expresar su bienvenida al Papa. En ese texto pidió que las palabras del Pontífice se traduzcan en hechos concretos y que los sectores más vulnerables, los enfermos y quienes no encuentran espacios para ser escuchados puedan hallar acompañamiento en la Iglesia.

El episodio volvió a mostrar la distancia política entre Villarruel y el núcleo de poder que rodea a Milei. Aunque ambos integran la misma fórmula presidencial, sus diferencias se hicieron visibles en distintas oportunidades y continúan proyectándose sobre la relación institucional entre la Vicepresidencia y la Casa Rosada.

La controversia por la invitación a la misa agregó un nuevo elemento a esa disputa. En una visita papal que había generado expectativas de unidad y había llevado a los principales espacios políticos a moderar sus intervenciones, el contrapunto entre la vicepresidenta y el Gobierno terminó convirtiéndose en uno de los pocos focos de confrontación política de la jornada.