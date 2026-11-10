Felipe Solá pronosticó una derrota de Milei en 2027 y cuestionó sus posibilidades de reelección

Felipe Solá pronosticó que Javier Milei perderá un eventual balotaje en las elecciones presidenciales de 2027.

El ex gobernador bonaerense consideró que el Presidente atraviesa un desgaste político que compromete su reelección.

Solá atribuyó parte de ese deterioro a una sucesión de errores y episodios internacionales cuestionados.

El dirigente evitó anticipar quién podría convertirse en el próximo candidato presidencial opositor.

También advirtió que no todos los dirigentes que anuncien sus aspiraciones llegarán a competir electoralmente.

El peronismo enfrenta el desafío de ordenar sus diferencias y construir una candidatura capaz de disputar el poder a La Libertad Avanza.

La continuidad del proyecto político de Javier Milei después de 2027 comenzó a instalarse en el centro de las discusiones sobre el futuro electoral argentino. En ese escenario, el ex gobernador bonaerense y ex canciller Felipe Solá expresó un pronóstico contundente sobre las posibilidades del Presidente de mantenerse en el poder y consideró que el desgaste acumulado durante su gestión podría impedirle conseguir un nuevo mandato.

«Milei pierde, Milei pierde un balotaje», afirmó el dirigente peronista al analizar el panorama de las próximas elecciones presidenciales. Su evaluación no incluyó, sin embargo, una definición sobre quién podría convertirse en el eventual vencedor de una segunda vuelta. Solá consideró que todavía falta tiempo para establecer cómo se organizará la competencia y qué figuras estarán en condiciones de disputar la Presidencia.

«Otra persona, no lo sé. No venimos a decir qué va a pasar. Hay que esperar», aclaró, al evitar anticipar nombres de posibles candidatos opositores.

El ex mandatario provincial fundamentó su pronóstico en lo que considera una sucesión de errores políticos cometidos por el jefe de Estado, que habrían comenzado a afectar su imagen y su capacidad para sostener el respaldo electoral conseguido en las últimas elecciones.

«Milei viene de una serie de errores en cadena», sostuvo durante una entrevista en la que también cuestionó distintos episodios protagonizados por el Presidente en el plano internacional. Para Solá, esos acontecimientos, a los que calificó como papelones internacionales, contribuyen a deteriorar la figura presidencial y pueden tener consecuencias sobre sus aspiraciones de continuidad.

La crítica no se limitó a señalar problemas de gestión o decisiones puntuales. El dirigente peronista puso directamente en discusión la viabilidad de una candidatura presidencial de Milei para 2027 y consideró que el actual mandatario podría haber perdido las condiciones necesarias para presentarse como una opción competitiva.

«La figura de Milei no sirve para la reelección. Esa es mi opinión y la doy», sentenció.

La definición representa un cuestionamiento político directo al principal objetivo electoral del oficialismo, que busca consolidar su proyecto y extender su permanencia en el Gobierno. Aunque todavía falta un período considerable para la próxima elección presidencial, las declaraciones de Solá reflejan que distintos sectores de la oposición comienzan a interpretar el desgaste del Ejecutivo como una oportunidad para disputar nuevamente el poder.

El peronismo y la búsqueda de una candidatura competitiva

Otro de los aspectos abordados por el ex gobernador bonaerense fue la posibilidad de que comiencen a multiplicarse las postulaciones presidenciales dentro de la oposición. La discusión adquiere especial relevancia en el peronismo, donde todavía no existe una definición sobre el liderazgo que debería encabezar la reconstrucción política y electoral frente a La Libertad Avanza.

Solá reconoció que pueden aparecer numerosos dirigentes interesados en competir, aunque advirtió que la voluntad de presentarse no necesariamente se traduce en posibilidades reales de llegar a una candidatura.

«Con respecto a la multiplicidad de candidatos, cualquiera puede decir que es candidato, pero vos sabés que no van a ser candidatos», señaló.

La observación apunta a una de las dificultades históricas de la oposición: transformar la diversidad de dirigentes y espacios internos en una propuesta electoral capaz de reunir apoyos suficientes para competir por la Presidencia. En particular, el peronismo enfrenta el desafío de ordenar sus diferencias, definir una conducción y construir una alternativa que pueda recuperar parte del electorado que acompañó a Milei.

La multiplicidad de nombres también plantea interrogantes sobre los mecanismos que utilizará el espacio para resolver sus disputas internas. Sin una figura consolidada, las aspiraciones individuales pueden derivar en nuevas tensiones y dificultar la construcción de una estrategia común.

En ese contexto, Solá evitó proponer un candidato propio o anticipar cómo debería organizarse la competencia opositora. Su intervención estuvo concentrada en cuestionar la posibilidad de una reelección presidencial y advertir que no todos los dirigentes que se posicionen llegarán efectivamente a disputar los comicios.

De esta manera, el ex gobernador instaló una mirada crítica sobre el futuro electoral de Milei y, al mismo tiempo, dejó expuesta la necesidad de que la oposición resuelva sus propias dificultades antes de la carrera presidencial de 2027. Su pronóstico es categórico respecto de una eventual derrota del Presidente, aunque todavía no ofrece certezas sobre quién podría capitalizar ese escenario.