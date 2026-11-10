Grabois respaldó a Kicillof como alternativa a Cristina Kirchner y pidió terminar con las internas del peronismo

Juan Grabois respaldó a Axel Kicillof como alternativa de conducción si Cristina Kirchner no encabeza el espacio.

El dirigente rechazó presentar a Cristina y al gobernador bonaerense como opciones políticas excluyentes.

Advirtió que las internas reducen la capacidad de la dirigencia para atender los problemas sociales.

Sostuvo que los referentes políticos deben marcar un rumbo y no depender exclusivamente de encuestas o grupos de opinión.

Grabois reclamó una respuesta cultural basada en la solidaridad y los valores positivos frente al avance de la ultraderecha.

También relacionó la soledad y las frustraciones sociales con el crecimiento de actitudes violentas y autoritarias.

La discusión sobre el liderazgo y el futuro electoral del peronismo volvió a exponer las diferencias internas del espacio, en momentos en que la oposición al gobierno de Javier Milei todavía busca definir una estrategia política común. En ese escenario, Juan Grabois planteó que Axel Kicillof debe ocupar un lugar central en la construcción de una alternativa política y sostuvo que, si Cristina Kirchner no puede o no decide encabezar ese proceso, el gobernador bonaerense debería ser la principal referencia.

El dirigente rechazó que la discusión se convierta en una competencia entre ambas figuras y cuestionó a quienes presentan sus nombres como opciones excluyentes. Su posición busca establecer una continuidad política entre los dos dirigentes, aunque reconoce que cada uno tiene un papel diferente dentro del armado opositor.

«Axel es la figura de eso y hay que acompañarlo en ese proceso. Desde luego, eso no implica negar de ninguna manera el derecho de Cristina a elegir y ser elegida», afirmó Grabois al explicar su respaldo al mandatario bonaerense.

En esa misma línea, resumió su postura con una definición que apunta directamente al debate sobre la conducción del espacio: «Por ahí hay algunos compañeros que plantean una falsa dicotomía: Axel o Cristina. Mi planteo es: si no es Cristina, es Axel».

La declaración refleja la intención de evitar que las diferencias sobre los liderazgos terminen paralizando la reorganización del peronismo. Para Grabois, la construcción política necesita contemplar distintas posibilidades y no quedar condicionada a una única candidatura o a las discusiones sobre quién debe ocupar el primer lugar.

«En política tenés que tener plan A, plan B, plan C, plan D, porque en definitiva lo que está en juego es la felicidad del pueblo», sostuvo. Con ese argumento, defendió la necesidad de anticipar escenarios y construir alternativas que permitan sostener un proyecto político más allá de las circunstancias particulares de sus principales dirigentes.

El referente también cuestionó el tiempo y la energía que la dirigencia destina a las disputas internas, especialmente cuando existen problemas sociales que requieren atención. A su entender, concentrarse excesivamente en las diferencias de conducción puede terminar alejando a la oposición de las preocupaciones de los sectores más vulnerables.

«El problema de quedar encerrado en discusiones de esta naturaleza… es que perdés capacidad cognitiva para ver los problemas de los que más están sufriendo», advirtió.

Su planteo incluyó una crítica a los mecanismos utilizados para definir la orientación política. Grabois consideró que los dirigentes deben asumir la responsabilidad de establecer un rumbo y no limitarse a observar encuestas, consultar grupos de opinión o medir permanentemente las posibilidades electorales de cada figura.

«Un dirigente tiene que marcar un rumbo, para eso es un dirigente; esto no se resuelve con un focus group o con una encuesta… Hay que marcar un rumbo y eso se hace construyendo sentido, no se hace perdido en una interna», afirmó.

La disputa cultural frente a la ultraderecha

Más allá de las diferencias dentro del peronismo, Grabois también se refirió al avance de la ultraderecha y a las dificultades de los sectores progresistas para disputar el sentido común de la sociedad. En su análisis, existe una diferencia entre la estrategia de quienes intentan explicar sus propuestas y la capacidad de sus adversarios para generar impacto emocional.

«Mientras nosotros intentamos explicar, la ultraderecha busca impactar», señaló. Frente a esa dinámica, propuso construir una respuesta política que también tenga capacidad de conmover, pero desde valores positivos y no mediante la confrontación basada en sentimientos negativos.

«Hay que conmover, pero conmover desde los buenos valores, porque la derecha impacta con odio y resentimiento, que es un sentimiento muy barato», expresó.

En ese contexto, planteó la necesidad de reemplazar lo que denominó la cultura del «tirapostismo», asociada a la moralina y a la descalificación permanente, por una actitud de mayor solidaridad y preocupación cotidiana por los demás.

El dirigente también incorporó una reflexión sobre la situación de los varones en la sociedad contemporánea. Sostuvo que muchos atraviesan procesos de soledad, pérdida de vínculos y falta de sentido, una realidad que, según su interpretación, puede favorecer la acumulación de frustraciones.

«Los varones son los que más se suicidan, los varones están solos, pierden sus amigos… hay algo ahí que por la propia estructura y la evolución social deja al varón más desprovisto de sentido», afirmó.

Finalmente, vinculó esas frustraciones sin canales de expresión con la adhesión a comportamientos violentos y discursos autoritarios. A su entender, determinadas expresiones del fascismo encuentran terreno fértil cuando logran canalizar el malestar social mediante respuestas emocionales y agresivas.

De esta manera, Grabois combinó su respaldo a Kicillof como eventual alternativa de conducción con un llamado a superar las disputas internas y reconstruir una identidad política capaz de disputar el escenario social y cultural frente al oficialismo.