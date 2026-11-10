Marcela Pagano puso bajo sospecha una intervención del Gobierno en el mercado de bonos y advirtió sobre una posible salida de fondos

Marcela Pagano cuestionó las operaciones financieras del Gobierno y apuntó contra Luis Caputo.

El miércoles 4 de noviembre se negociaron más de 3 billones de pesos en bonos de largo plazo.

Estimaciones citadas por la diputada atribuyeron entre 1,8 y 2 billones de pesos de las compras al Estado.

El Tesoro enfrenta vencimientos por aproximadamente 10,6 billones de pesos el 11 de noviembre.

Pagano planteó, sin pruebas concluyentes, que las operaciones podrían facilitar la salida de grandes fondos.

La legisladora advirtió sobre el riesgo de una mayor presión cambiaria y su impacto sobre la inflación.

La estrategia financiera del Gobierno de Javier Milei quedó en el centro de los cuestionamientos de la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre una posible intervención oficial en el mercado de deuda en pesos y planteó interrogantes acerca del destino de las operaciones realizadas durante los últimos días. La legisladora, integrante del unibloque Coherencia y ex integrante de La Libertad Avanza, apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y vinculó los movimientos registrados en los bonos con las necesidades de financiamiento del Tesoro y una eventual salida de grandes fondos de inversión.

A través de una publicación en redes sociales, Pagano reconstruyó las operaciones del miércoles 4 de noviembre y destacó un volumen de negociación superior a los 3 billones de pesos en títulos de largo plazo. Según señaló, esa cifra representó aproximadamente el triple del movimiento habitual en ese segmento del mercado.

La diputada también mencionó estimaciones de la consultora 1816, que atribuyó entre 1,8 y 2 billones de pesos de esas compras al propio Gobierno. A partir de esos números, planteó que la intervención habría tenido como finalidad sostener las cotizaciones de los títulos públicos antes de la próxima licitación de deuda.

La operación adquiere relevancia por los compromisos financieros que deberá afrontar el Ministerio de Economía. El miércoles 11 de noviembre, el Tesoro enfrentará vencimientos por aproximadamente 10,6 billones de pesos, una cifra que obliga al Gobierno a conseguir una renovación significativa de los instrumentos de deuda o encontrar alternativas para cubrir las obligaciones.

Pagano también recuperó un análisis de PPI sobre la posibilidad de que las compras oficiales buscaran reducir las tasas de interés que debe convalidar el Estado para conseguir financiamiento. En ese escenario, el sostenimiento artificial de las cotizaciones podría contribuir a mejorar las condiciones de colocación de los nuevos títulos.

Sin embargo, la legisladora fue más allá y puso sobre la mesa otra hipótesis relacionada con los movimientos de los grandes inversores. Según su planteo, las compras de bonos por parte del Estado podrían haber servido para ofrecer una salida a fondos que buscan desprenderse de sus posiciones y abandonar el mercado argentino en condiciones favorables.

Para respaldar sus interrogantes, mencionó las tensiones registradas el jueves en el mercado de pesos. La tasa de caución a un día llegó a alcanzar el 190% anual hacia el cierre de la jornada, aunque el promedio diario se ubicó en el 29,62%. También señaló que el Banco Central extendió hasta las 18 la disponibilidad de su ventanilla de pases, en un contexto de dificultades para administrar la liquidez.

La hipótesis sobre una eventual salida de grandes fondos, no obstante, permanece sin confirmación. La propia Pagano reconoció que no existen pruebas concluyentes sobre esa posibilidad. Además, tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central evitaron formular comentarios ante una consulta sobre las operaciones financieras.

La preocupación de la diputada también alcanzó a las variables externas. De acuerdo con los datos que expuso, el riesgo país trepó hasta los 939 puntos, luego de ubicarse en 787 unidades a fines de octubre. Al mismo tiempo, las reservas internacionales descendieron a 49.642 millones de dólares después del pago de aproximadamente 880 millones al Fondo Monetario Internacional.

En ese contexto, Pagano incorporó las advertencias de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina sobre los posibles cambios en el respaldo financiero de Washington. La entidad había señalado que el nuevo equilibrio político estadounidense podría tener consecuencias sobre el apoyo financiero al país, incluida la asistencia vinculada con el FMI.

Finalmente, la diputada estableció un paralelismo con 2018, cuando Caputo ocupaba el Ministerio de Finanzas durante la presidencia de Mauricio Macri. Recordó las intervenciones del Banco Central para contener el dólar y las compras de bonos en pesos realizadas por grandes fondos internacionales, una estrategia que, según su interpretación, terminó perdiendo efectividad y derivó en la llegada del Fondo Monetario.

La advertencia de Pagano apunta a un riesgo concreto: que el Estado consiga sostener temporalmente los precios de los bonos, pero no pueda garantizar los dólares necesarios si los grandes inversores deciden retirarse. En ese escenario, sostuvo, las consecuencias podrían trasladarse al conjunto de la sociedad mediante una mayor presión cambiaria y una aceleración de la inflación.