Pullaro pidió recuperar el diálogo político tras el mensaje del papa León xiv

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el discurso del papa León XIV durante su encuentro en el Palacio Libertad de Buenos Aires y llamó a la dirigencia política argentina a dejar de lado las agresiones para recuperar el diálogo y construir acuerdos.

El mandatario participó de la actividad junto al presidente Javier Milei y estuvo acompañado por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Tras el encuentro, definió las palabras del Pontífice como “un mensaje de paz, de concordia, de esperanza”.

Uno de los aspectos que más resaltó fue el llamado a fortalecer la convivencia democrática y evitar los enfrentamientos personales entre dirigentes. En ese sentido, cuestionó el nivel de agresividad del debate político nacional y sostuvo que en Santa Fe existen condiciones para discutir diferencias sin recurrir a los agravios.

Pullaro también destacó las referencias del Papa a la educación, las universidades, el desarrollo productivo y las oportunidades que tiene Argentina para salir adelante. Además, valoró especialmente las reflexiones sobre la atención a los sectores más humildes y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Otro de los ejes que consideró fundamentales fue la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, problemáticas que tienen especial relevancia para la provincia de Santa Fe.

En materia económica, el gobernador recuperó una de las frases centrales del discurso: “La economía tiene que estar para servir a la gente y no que la gente se sirva de la economía”.

Finalmente, Pullaro sostuvo que el mensaje del Pontífice debe traducirse en acciones concretas y convocó a construir una sociedad con más empatía, respeto y capacidad de perdonar.

“Espero que no solo hayamos podido escuchar al Papa, sino que el mensaje se pueda hacer piel y carne en cada uno de nosotros”, expresó.