”Castraciones en tu Barrio” llega al Villa del Parque

El programa municipal “Castraciones en tu Barrio” atenderá desde el martes 10 al viernes 13 de noviembre en instalaciones del CEF N°53, ubicado en el predio del Balneario Municipal de Rafaela, accediendo por Av. Santa Fe 2700.

La atención será de 7:30 a 12:00 y se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos.

La atención es gratuita, sin turno previo y por orden de llegada desde las 7:30. Se castran machos y hembras desde los 4 meses de edad. Para la cirugía, los animales deben concurrir con un ayuno de mínimo 5 horas, acompañados por una persona adulta responsable y con una manta para el regreso a casa.

¿Sabías que?

Las gatas pueden tener varios celos y camadas a lo largo del año. La castración evita los embarazos repetidos y previene enfermedades reproductivas, favoreciendo una vida más saludable.

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad facilitando el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.

Próximos recorridos

. 16 al 20/11: barrio Ilolay, Av. Williner 546.

. 24 al 27/11: barrio Los Arces, Bv. Lehmann 2800.

. 30/11 al 04/12: barrio Mosconi, Sargento Cabral 685.

. 09 al 11/12: barrio 2 de Abril, Echeverría 1595.

. 14 al 18/12: barrio 9 de Julio, Magdalena de Lorenzi 450.