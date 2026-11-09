Punto Sano: Un espacio dedicado a la prevención y al cuidado de la salud

En el marco de las acciones municipales orientadas a promover hábitos saludables y prevenir enfermedades, el espacio Punto Sano continúa ofreciendo atención gratuita a la comunidad en la Plaza 25 de Mayo.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00, con profesionales de la salud que llevan adelante distintos controles de rutina. Entre ellos, se incluyen la medición de la presión arterial, el control de peso y talla, y evaluaciones para detectar posibles casos de diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

La propuesta está destinada a toda la comunidad y no tiene ningún costo, con el objetivo de facilitar el acceso a controles preventivos y fomentar el cuidado de la salud.