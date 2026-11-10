Ropa vintage y moda circular: cómo funciona un negocio que crece entre el ahorro, las marcas y la crisis del consumo

El mercado argentino de ropa vintage combina locales especializados, venta por kilo y plataformas digitales.

Eureka Vintage comercializa prendas de marcas reconocidas con precios que dependen de su estado, antigüedad y demanda.

La Kilo Vintage ofrece tres categorías de indumentaria con valores de entre $29.500 y $119.500 por kilo.

Renová Tu Vestidor reúne 2,5 millones de usuarios y más de tres millones de prendas publicadas.

La moda circular crece por el ahorro, la calidad de las prendas y una mayor conciencia ambiental.

La crisis del consumo también afecta al sector y provoca una reducción de las compras de indumentaria usada.

La posibilidad de acceder a prendas de marcas reconocidas por una fracción de su precio original, encontrar artículos exclusivos o renovar el guardarropa sin gastar grandes sumas está impulsando distintas modalidades de comercialización de ropa usada en la Argentina. El mercado vintage y la moda circular reúnen desde locales especializados en indumentaria internacional hasta comercios que venden por kilo y plataformas digitales que conectan a millones de compradores y vendedores. Sin embargo, aunque el sector ofrece alternativas frente al encarecimiento de la ropa nueva, tampoco permanece ajeno a las dificultades económicas y la retracción del consumo.

Uno de los modelos más tradicionales es el de Eureka Vintage, ubicado en el Microcentro porteño y dedicado a la comercialización de prendas seleccionadas desde 2008. Su propietario, Ramón Armando Fúnez, explicó que los precios dependen de la marca, el estado de conservación, la antigüedad, los materiales y la demanda de cada artículo.

En ese establecimiento, un pantalón de una marca reconocida puede costar entre $50.000 y $140.000, mientras que una cartera Louis Vuitton alcanza valores de entre 500 y 5.000 dólares. La diferencia con los precios originales constituye uno de los principales atractivos del negocio. Según Fúnez, con $200.000 es posible comprar una camisa Polo, un jean Levi's, zapatillas Nike y hasta un gorro, con prendas en excelente estado y algunas incluso sin uso.

El abastecimiento se realiza mediante compras individuales a particulares, principalmente de barrios como Recoleta y Belgrano. El comerciante no adquiere mercadería en grandes lotes de manera automática, sino que selecciona cada artículo según sus posibilidades de venta. Su clientela está integrada mayoritariamente por personas mayores de 40 años, aunque también recibe jóvenes y turistas extranjeros.

En San Telmo, La Kilo Vintage desarrolla una propuesta diferente. Su fundadora, María Machado Cherny, modificó el sistema comercial en diciembre de 2023 y comenzó a vender indumentaria según su peso y clasificación. Actualmente, trabaja con tres categorías: la C, a $29.500 el kilo; la B, a $69.500; y la A, a $119.500.

La modalidad permite adquirir varias prendas con un presupuesto relativamente reducido. Con aproximadamente $70.000, un comprador puede llevarse entre siete y diez artículos, dependiendo de la selección. Además, el negocio dispone de una página web desde la cual los clientes pueden elegir individualmente las prendas y recibirlas en cualquier punto del país.

El público también es diverso: incluye coleccionistas, consumidores que buscan artículos específicos y revendedores que compran para comercializar posteriormente por unidad. La propuesta apunta tanto a quienes buscan ahorrar como a quienes encontraron en la ropa usada una oportunidad para desarrollar una actividad comercial.

El tercer modelo es el de Renová Tu Vestidor, una plataforma digital que funciona desde 2014 y que actualmente reúne aproximadamente 2,5 millones de usuarios y más de tres millones de prendas publicadas. Su CEO, Cecilia Membrado, explicó que la empresa no posee mercadería propia, sino que facilita las operaciones entre particulares.

Cada vendedor establece el precio de sus artículos, aunque la plataforma ofrece referencias basadas en publicaciones similares. Los compradores también pueden presentar ofertas, de modo que el valor final depende del interés que genere cada producto y de las condiciones de negociación.

El ticket promedio ronda los $50.000, equivalente aproximadamente a una prenda y media por operación. La plataforma registra más de 30.000 pedidos mensuales y un movimiento cercano a los $1.500 millones entre compradores y vendedores. Algunos usuarios lograron transformar la actividad en un negocio estable, con operaciones que superan los cuatro millones de pesos mensuales.

Para ampliar esa posibilidad, la compañía desarrolló RTVPro, un programa que conecta a personas que quieren vender su indumentaria con revendedores que se ocupan de publicar y comercializar los artículos.

La crisis también golpea al sector

Pese a las diferencias comerciales, los tres emprendimientos reconocen que la retracción del consumo afecta sus operaciones. Machado Cherny explicó que la decisión de implementar la venta por kilo respondió, entre otros factores, al deterioro del poder adquisitivo. Incluso dentro de un mercado asociado con precios más accesibles, los consumidores comenzaron a reducir sus compras.

Membrado distinguió entre los períodos en los que la ropa nueva aumenta considerablemente de precio y aquellos en los que la crisis alcanza también a los gastos esenciales. En el primer escenario, la moda circular suele beneficiarse porque representa una alternativa económica. Cuando la caída del consumo es más profunda, en cambio, también se resienten las ventas de indumentaria usada.

Los datos de septiembre mostraron que los precios de prendas de vestir y calzado habían aumentado un 10,3% interanual, por debajo de la inflación general del 33,4%. Aun así, la dificultad para sostener el consumo continúa condicionando las decisiones de compra.

Otro factor que impulsa el mercado es la calidad de determinadas prendas antiguas. Machado Cherny señaló que muchos artículos fabricados hace más de dos décadas utilizan algodón, lino, seda o lana, materiales que actualmente pueden resultar más costosos. También destacó su durabilidad frente al uso y los lavados.

A esa característica se suma una mayor conciencia ambiental. Fúnez observó que muchos compradores, especialmente jóvenes europeos, valoran evitar la fabricación de nuevas prendas y reducir los residuos. En su propio comercio, incluso reutilizan bolsas de papel de otros establecimientos.

La ropa vintage dejó así de representar exclusivamente una alternativa para gastar menos. La combinación de ahorro, calidad, exclusividad y cuidado ambiental está modificando los hábitos de consumo y generando nuevas oportunidades comerciales. Sin embargo, su crecimiento también depende de una condición central: que los consumidores recuperen capacidad de compra.