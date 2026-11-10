Las ventas de las pymes cayeron 1,6% en octubre y persiste la cautela entre los comerciantes

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% interanual durante octubre.

El acumulado de los primeros diez meses de 2026 mantiene una contracción del 2%.

Calzado y marroquinería, y textil e indumentaria lideraron las subas con un crecimiento del 3,6%.

Farmacia, alimentos y bebidas, y ferretería registraron los mayores retrocesos.

El 41,1% de los comerciantes espera una mejora de su actividad durante los próximos doce meses.

El 54,9% considera que no es un momento adecuado para realizar nuevas inversiones.

El consumo minorista continúa mostrando dificultades para consolidar una recuperación y las pequeñas y medianas empresas siguen enfrentando un escenario de retracción de la demanda. Durante octubre, las ventas de los comercios pymes registraron una caída real del 1,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. Si bien hubo una leve mejora del 0,3% respecto de septiembre, el resultado acumulado de los primeros diez meses de 2026 todavía refleja una contracción del 2%.

El comportamiento del consumo volvió a evidenciar diferencias importantes entre las distintas actividades comerciales. De los siete rubros relevados, solamente tres consiguieron cerrar octubre con resultados positivos, mientras que los cuatro restantes registraron retrocesos interanuales. La disparidad refleja un mercado en el que las decisiones de compra están cada vez más condicionadas por los ingresos disponibles y la necesidad de priorizar gastos.

Calzado y marroquinería, junto con textil e indumentaria, encabezaron las mejoras, ambos con un crecimiento del 3,6% interanual. En el primer caso, el movimiento estuvo relacionado con las compras por el Día de la Madre y el comienzo de la temporada primavera-verano. En indumentaria, en tanto, incidió la renovación de prendas de media estación.

Perfumería también consiguió mantenerse en terreno positivo, con un incremento del 0,8% respecto de octubre del año anterior y una mejora del 1,7% frente al mes previo. Las ventas encontraron impulso en los conjuntos promocionales, las fragancias nacionales de precios más accesibles y los productos de higiene y cuidado personal.

En estos sectores, las estrategias comerciales tuvieron un papel importante para sostener la actividad. Los descuentos, las promociones especiales y las alternativas de financiación en cuotas permitieron atraer compradores y concretar operaciones en un contexto de consumo selectivo.

La situación fue diferente en los rubros vinculados con necesidades esenciales y compras de mayor valor. Farmacia registró el peor desempeño, con una caída interanual del 3,7%. Le siguieron alimentos y bebidas, con un retroceso del 3,5%, y ferretería, materiales eléctricos y de construcción, que experimentó una contracción del 3,4%. Por su parte, bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles mostró una disminución más moderada, del 0,5%.

El relevamiento describió cambios en los hábitos de consumo que reflejan las dificultades económicas de los hogares. En alimentos y bebidas, los comerciantes observaron una mayor concentración de la demanda en productos de primera necesidad, segundas marcas y compras de bajo importe. Los consumidores priorizan la reposición inmediata y reducen la adquisición de artículos que no consideran indispensables.

En farmacia también se profundizó la búsqueda de alternativas económicas. Los medicamentos genéricos y los tratamientos considerados imprescindibles concentraron buena parte de las operaciones. En ferretería y construcción, en tanto, la actividad quedó sostenida principalmente por reparaciones urgentes y pequeñas refacciones, mientras que los proyectos de mayor envergadura continúan demorados por la falta de liquidez.

La percepción de los empresarios sobre la situación de sus negocios tampoco muestra señales contundentes de recuperación. El 51,9% manifestó que su actividad se mantuvo sin cambios respecto del año anterior, mientras que el 41% consideró que empeoró. Apenas el 7,1% afirmó haber experimentado una mejora.

Las expectativas hacia los próximos doce meses presentan un panorama algo más alentador, aunque todavía atravesado por la prudencia. El 41,1% de los comerciantes proyectó una evolución favorable, el 48,4% espera que las condiciones permanezcan estables y el 10,5% anticipa un deterioro.

Esa moderada expectativa positiva, sin embargo, todavía no se traduce en una mayor disposición a invertir. Más de la mitad de los empresarios consultados, el 54,9%, consideró que no es un momento adecuado para realizar nuevos desembolsos de capital. Otro 29,3% todavía no definió una posición y solamente el 15,8% manifestó una disposición favorable a concretar inversiones.

El estudio se realizó sobre una muestra de 1.161 comercios minoristas de todo el país, entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre.

Los resultados dejan en evidencia una situación en la que la leve recuperación mensual todavía no alcanza para revertir la tendencia negativa del consumo. Mientras algunos sectores encuentran oportunidades mediante promociones y cambios estacionales, buena parte del comercio continúa condicionado por la pérdida de dinamismo de la demanda, la reducción del poder de compra y la postergación de decisiones de inversión.