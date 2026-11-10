Paredes está listo para la semifinal ante Banfield

Después de la preocupación que generó su salida en la victoria frente a Defensa y Justicia, Boca recibió buenas noticias sobre el estado físico de Leandro Paredes. El mediocampista campeón del mundo evolucionó favorablemente de las molestias que sufrió en el último encuentro y estaría en condiciones de ser titular este sábado ante Banfield, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

Las alarmas se habían encendido a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando el volante pidió el cambio por un fuerte calambre. Poco antes de abandonar el campo de juego, Paredes también había quedado al límite de la expulsión tras recibir una tarjeta amarilla. Su lugar fue ocupado por Enner Valencia, quien terminó convirtiéndose en una de las figuras de la jornada.

La situación generó preocupación debido al antecedente de la lesión muscular que había sufrido frente a Instituto exactamente un mes atrás. Aquel desgarro lo había dejado afuera de los compromisos ante Talleres y Vasco da Gama. Sin embargo, los controles posteriores descartaron una lesión muscular de gravedad, por lo que su recuperación representa un alivio para el cuerpo técnico.

Paredes, una pieza clave para el tramo decisivo de Boca

La evolución del mediocampista resulta fundamental para la planificación del equipo xeneize, que atraviesa una etapa determinante de la temporada y tiene varios objetivos por delante.

Después del compromiso eliminatorio frente a Banfield, en la provincia de Mendoza, uno de los principales desafíos será la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla.

Con tres encuentros confirmados en el calendario inmediato, Boca podría llegar a disputar hasta ocho partidos más antes de finalizar el año, siempre que avance en las distintas competencias.

Además de la Copa Argentina y el certamen continental, el conjunto de La Ribera continúa en carrera en el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. De esta manera, el equipo mantiene la posibilidad de pelear por cuatro títulos, en un cierre de temporada que exige mantener a sus principales figuras en buenas condiciones físicas.