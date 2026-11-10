La Justicia habilitó a un abogado a patrocinar a su conviviente

La Justicia de La Plata consideró inconstitucional la exclusión de los convivientes del régimen de excepciones a las incompatibilidades para el ejercicio de la abogacía y habilitó a un profesional a actuar como letrado patrocinante de su pareja.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, integrada por Irene Hooft y Federico Guillermo García Ceppi, al resolver la causa “H.M.E. c/ E.S.A. s/ Daños y perj. incumpl. contractual (exc. Estado)”.

El tribunal hizo lugar al recurso presentado contra una resolución de primera instancia que había rechazado la actuación del abogado como patrocinante de su conviviente. El juzgado de origen había entendido que una unión convivencial inscripta no estaba contemplada entre las excepciones establecidas por la Ley 5177 frente al régimen de incompatibilidades profesionales.

Ante esa decisión, el abogado había planteado la inconstitucionalidad de la norma y cuestionado el trato diferencial que recibían las parejas convivientes respecto de los matrimonios.

En el voto principal, al que adhirió García Ceppi, Hooft analizó la finalidad de las incompatibilidades previstas en el artículo 3 de la Ley 5177. Según explicó, esas restricciones buscan prevenir conflictos de interés, privilegios indebidos o eventuales aprovechamientos vinculados con la posición institucional del abogado alcanzado por la prohibición.

Sin embargo, la magistrada entendió que esa finalidad no justificaba excluir a los convivientes de la excepción contemplada para determinados familiares. Para Hooft, los eventuales riesgos que procura evitar la legislación no dependen de que la relación entre el abogado y la persona asistida sea matrimonial o convivencial.

El fallo sostuvo que establecer una diferencia únicamente a partir de la forma de organización familiar podía implicar una preferencia injustificada por el matrimonio frente a otras modalidades reconocidas por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Cámara vinculó la cuestión con el principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional y la Constitución bonaerense.

La resolución también tuvo en cuenta la evolución del concepto jurídico de familia y la protección que actualmente reciben distintas formas de organización familiar. La jueza aclaró que la antigüedad de una norma no determina por sí sola su inconstitucionalidad, aunque advirtió sobre la necesidad de interpretarla de manera compatible con el marco constitucional y convencional vigente.

Finalmente, la Sala II declaró la inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 5177, en cuanto excluye al conviviente de las excepciones previstas para los abogados alcanzados por las incompatibilidades. De esta manera, determinó que esa limitación no puede impedir que un abogado ejerza la defensa de los derechos de su conviviente.