La Corte fijó cómo debe computarse el plazo para presentar una queja por recurso extraordinario

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de revocatoria y confirmó que una queja presentada fuera del plazo legal resulta extemporánea. En su decisión, el máximo tribunal precisó además cómo debe calcularse la ampliación de los plazos procesales prevista en el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El planteo había sido formulado por defensores particulares contra una resolución que había considerado tardía la presentación de una queja. Los abogados sostenían que, para determinar si el recurso había sido interpuesto en término, debía computarse la distancia existente entre la sede de la Corte Suprema y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, tribunal de origen de la causa.

Sobre esa base, los defensores habían calculado que correspondía adicionar días de prórroga y consideraron que el plazo disponible alcanzaba los once días. Sin embargo, la Corte rechazó ese criterio y explicó que la ampliación prevista por el artículo 158 debe establecerse tomando como referencia la ubicación del tribunal que denegó el recurso extraordinario federal.

En el caso analizado, ese tribunal era la Cámara Federal de Casación Penal, cuya sede se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, la distancia que debía considerarse no era la existente entre la Corte Suprema y San Juan, sino la correspondiente al lugar donde tiene su asiento el órgano que rechazó el recurso extraordinario.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que el plazo para presentar la queja era de cinco días y no de once, como habían sostenido los defensores. En consecuencia, confirmaron que la presentación había sido realizada fuera del término correspondiente.

Además de resolver el planteo relacionado con el cómputo temporal, los magistrados recordaron un criterio consolidado respecto de los recursos contra las propias decisiones del máximo tribunal. En ese sentido, señalaron que las decisiones de la Corte Suprema no son, en principio, susceptibles de recurso alguno.

Con ese fundamento, la presentación fue desestimada de plano. La resolución ratificó así tanto la regla procesal aplicable al cálculo de la ampliación del plazo como el criterio según el cual no corresponde tomar como referencia el tribunal de origen de la causa cuando existe otro órgano judicial que fue el encargado de denegar el recurso extraordinario.

De esta manera, la Corte estableció que, para determinar la eventual ampliación del plazo prevista por el artículo 158, debe atenderse específicamente al asiento del tribunal que rechazó el recurso extraordinario. En el caso, al encontrarse ese tribunal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no correspondía sumar los días adicionales pretendidos por los defensores a partir de la distancia con San Juan.