El Muro de Berlín fue construido después de la Segunda Guerra Mundial para separar la parte de Berlín perteneciente a la República Federal de Alemania de la correspondiente a la República Democrática de Alemania (RDA). Las obras se iniciaron el 16 de agosto de 1961. Setenta y nueve personas perdieron la vida al intentar franquearlo a lo largo de los años. El Muro de Berlín fue completado durante la fortificación exhaustiva de las fronteras de la RFA y - en menor proporción - de otras fronteras occidentales de los países del Pacto de Varsovia, haciendo palpable el llamado Telón de acero. Como el resto de fronteras, el Muro de Berlín estaba provisto de un sistema muy completo de alambre de espino, fosos, barreras antitanque, recorridos para patrullas y torres de vigilancia. A principios de la década de 1980 se habían empleado cerca de mil perros policía. Este sistema fue extendido en las décadas siguientes. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, ante la presión popular que hace caso omiso de las medidas de seguridad, se sube al muro y lo desmantela. Los soldados que custodiaban las entradas se ven desbordados y permiten el paso entre ambos lados libremente.