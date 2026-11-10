Dengue: el descacharrado y la limpieza de patios y viviendas son fundamentales para prevenir la enfermedad

Ante la llegada de las lluvias y las condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue, es importante reforzar las medidas de prevención desde cada hogar. El descacharrado y la limpieza de patios, terrazas y terrenos permiten eliminar posibles criaderos y reducir la presencia del mosquito.



En este sentido, se recomienda revisar periódicamente los espacios exteriores e interiores de las viviendas, descartar latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que puedan juntar agua, mantener boca abajo los recipientes que se utilizan y limpiar canaletas y desagües. También es importante mantener los tanques de agua tapados, las piletas limpias y cloradas, y cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales.



Estas tareas deben sostenerse durante todo el año. La eliminación de los criaderos es la herramienta más efectiva para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito. Además, se aconseja utilizar repelente corporal según las indicaciones del producto, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, vestir ropa clara que cubra brazos y piernas y utilizar repelentes ambientales.



¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los principales síntomas son fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones o picazón en la piel.



Ante la aparición de estos síntomas, es importante no automedicarse y acudir a un centro de salud para recibir atención médica. Si se presentan dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o dificultad para respirar, se debe buscar atención médica urgente.



La prevención comienza en casa. Mantener los patios limpios, eliminar los objetos que acumulen agua y sostener estos hábitos en el tiempo son acciones fundamentales para evitar la proliferación del mosquito y cuidar la salud de toda la comunidad.