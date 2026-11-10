“Barrio Jardín está olvidado por Viotti”: reclamos por falta de iluminación, calles deterioradas y espacios públicos abandonados

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Iluminación insuficiente: las luminarias LED reclamadas no llegaron y hay aproximadamente siete farolas fuera de servicio en la plaza.

Calles en mal estado: Jauretche se transforma en un barrial cuando llueve debido al tránsito de camiones pesados.

Problemas con la pavimentación: vecinos denunciaron la recepción de facturas duplicadas por una misma obra.

Falta de poda: árboles con ramas que obstruyen las luminarias y reducen la visibilidad nocturna.

Espacios públicos postergados: reclaman juegos nuevos, equipamiento deportivo y la remodelación de la plaza.**

La iluminación prometida que todavía no aparece

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el alumbrado público. Desde la comisión vecinal explicaron que, aunque se instalaron algunas luces, no corresponden al sistema LED que habían solicitado y que, según les habían informado, formaba parte de un programa de mejoras para distintos sectores de Rafaela.La iniciativa contemplaba a los barrios Malvinas Argentinas, Independencia, Los Nogales, Jardín, Amancay y Antártida Argentina. No obstante, los representantes barriales aseguran que Jardín continúa esperando la intervención comprometida.La situación resulta particularmente preocupante en la plaza y en el sector destinado a los chicos. Allí las luminarias no alcanzan para cubrir adecuadamente el espacio y existen alrededor de siete farolas rotas que necesitan ser reparadas.Desde la vecinal remarcaron que el lugar es frecuentado por aproximadamente 70 chicos, lo que convierte a la iluminación en una necesidad vinculada directamente con la seguridad y el uso cotidiano del espacio público.También explicaron que la comisión no dispone de fondos suficientes para comprar por sus propios medios las luminarias y los materiales necesarios, por lo que reclaman una respuesta y un trabajo coordinado con el Municipio.

Calle Jauretche: camiones, pozos y barro cada vez que llueve

Otro foco de malestar se encuentra en calle Jauretche, una arteria de ripio que soporta la circulación de vehículos pesados.De acuerdo con lo señalado por los dirigentes vecinales, el paso frecuente de camiones deja profundas marcas en la calzada y genera pozos que se agravan considerablemente cuando llegan las lluvias. El resultado es una calle convertida en un verdadero barrial, con dificultades para quienes necesitan transitar diariamente.Entre los vehículos mencionados aparecen camiones recolectores y unidades con acoplado. Desde la comisión consideran que debería existir un mayor control sobre la circulación del tránsito pesado para evitar que el deterioro continúe.Si bien Jauretche figura dentro de los proyectos de pavimentación, los vecinos necesitan una solución provisoria que les permita circular en condiciones razonables mientras esperan que la obra se concrete.El problema fue planteado recientemente ante el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Botero, y el nuevo coordinador de Vecinales, Gabriel Benítez.

Facturas duplicadas y dudas por el costo del pavimento

La pavimentación también generó inquietud entre los frentistas. Varios vecinos advirtieron que habían recibido dos facturas correspondientes a una misma obra y realizaron las consultas pertinentes ante las autoridades municipales.Según la explicación que recibieron, se trató de una falla del sistema administrativo que posteriormente fue corregida.Los representantes vecinales destacaron que fueron los propios vecinos quienes detectaron la duplicación y reclamaron antes de terminar pagando dos veces por el mismo concepto.Por otra parte, todavía existen interrogantes sobre los valores que deben afrontar los frentistas. Desde la comisión reconocieron que no cuentan con información precisa sobre cuánto está pagando cada vecino y que las posiciones frente a la pavimentación son diferentes: algunos esperan ansiosamente el asfalto, otros tienen dificultades económicas para afrontar el costo y también están quienes cuestionan la realización de la obra.

Árboles sin mantenimiento y calles cada vez más oscuras

El estado del arbolado urbano constituye otro de los reclamos pendientes.Uno de los sectores señalados es Vera Peñaloza al 700, donde las ramas de los árboles de mora crecieron hasta quedar prácticamente a nivel del suelo, interfiriendo con la iluminación de la calle.Una situación similar se registra en 1ª de Agosto, entre Juan B. Justo y Luis Fanti, donde las ramas cubren las luminarias y reducen considerablemente la visibilidad durante la noche.Algunos residentes incluso manifestaron su intención de realizar las tareas de poda por cuenta propia. Sin embargo, desde la vecinal les advirtieron que necesitan autorización municipal para hacerlo, ya que podrían exponerse a sanciones económicas.La comisión sostiene que estos problemas fueron comunicados en distintas oportunidades y que incluso se plantearon directamente durante las visitas de funcionarios al barrio.La preocupación es que, mientras se aguarda una intervención oficial, las dificultades siguen afectando la vida cotidiana de los vecinos.

Una plaza que espera su remodelación y un playón deportivo incompleto

Las demandas también alcanzan a los espacios recreativos y deportivos.Los juegos infantiles de la plaza tienen entre cuatro y cinco años de antigüedad y desde la vecinal vienen solicitando su renovación, además de la incorporación de nuevas alternativas para los más chicos.También reclaman aparatos para que los adultos puedan realizar actividad física y mejoras en el playón deportivo, donde faltan aros de básquet y uno de los arcos.Se trata de un espacio de utilización permanente por parte de los chicos del barrio. Durante el verano, según explicaron desde la comisión, es habitual que permanezcan jugando hasta las 23 e incluso cerca de la medianoche. Por esa razón, la falta de iluminación adecuada representa un problema todavía mayor.Los dirigentes recordaron que tanto la plaza como el playón habían sido mencionados dentro de un programa municipal de recuperación y remodelación de espacios públicos. Incluso, en algún momento se habló de desarrollar un parque educativo en una de las esquinas del sector, una propuesta que finalmente no prosperó.Desde la vecinal aseguran que en su momento les habían anticipado que Jardín ocuparía el cuarto lugar dentro del cronograma de remodelación de plazas. Sin embargo, el tiempo pasó y las mejoras siguen sin concretarse.

Los vecinos esperan respuestas, no más promesas

El reclamo de barrio Jardín expone una problemática que va más allá de una luminaria rota o una calle deteriorada. Se trata de una sucesión de necesidades que afectan la seguridad, la circulación, la recreación y la calidad de vida de quienes viven en el sector.La comisión reconoce que existen otros barrios con dificultades y que el Municipio debe atender múltiples demandas. Pero esa realidad no puede convertirse en una justificación permanente para postergar las respuestas.Los vecinos pagan sus impuestos, utilizan los espacios públicos y tienen derecho a exigir servicios y obras en condiciones.La pregunta que queda planteada para la administración de Leonardo Viotti es sencilla: ¿cuándo llegarán las soluciones prometidas a barrio Jardín?Porque mientras los proyectos se anuncian, las reuniones se suceden y las gestiones continúan, los vecinos siguen esperando que alguien se ocupe de los problemas concretos de su barrio.Barrio Jardín siente que quedó relegado. Y el reclamo que resume el malestar es contundente: está olvidado por Viotti.