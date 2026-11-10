Mediante el decreto N.º 2.395, firmado el sábado 7 de noviembre, el Poder Ejecutivo de Santa Fe declaró de interés provincial la visita del papa León XIV a la Argentina.

La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

En los considerandos del decreto se hace referencia al Viaje Apostólico que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La visita forma parte de una gira regional que también incluye a la República Oriental del Uruguay y a la República del Perú.

Con esta declaración, el Gobierno provincial reconoce institucionalmente la relevancia de la llegada del Papa al país, en el marco de una agenda que contempla su paso por distintas naciones de Sudamérica.