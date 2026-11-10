Diputados dio media sanción a la reforma de seguridad de Pullaro en medio de fuertes cuestionamientos

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó con 37 votos a favor y 11 en contra la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, generó fuertes debates tanto dentro del oficialismo como en la oposición.

La iniciativa busca ampliar las herramientas del sistema penal, las facultades policiales y las atribuciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para prevenir e investigar delitos.

Durante las negociaciones se eliminaron algunos de los puntos más cuestionados del proyecto original, como la posibilidad de que la Policía interrogara a personas sin la presencia obligatoria de un abogado y la creación de zonas de intervención especial con amplias facultades de control y demora.

Sin embargo, se mantuvieron otras modificaciones, entre ellas la ampliación de los casos en los que se podrán realizar allanamientos sin orden judicial, bajo determinadas condiciones y con controles posteriores.

⚖️ fuertes críticas por las garantías constitucionales

Distintos referentes judiciales, especialistas y legisladores cuestionaron el alcance de la reforma. Entre las principales preocupaciones señalaron una posible ampliación de las facultades policiales y de los fiscales, junto con un debilitamiento de los mecanismos de control judicial y de la Defensa Pública.

La exdefensora provincial Jaquelina Balangione advirtió sobre un desequilibrio entre las funciones de fiscales, defensores y jueces.

Por su parte, el criminólogo Enrique Font cuestionó la creciente injerencia del Poder Ejecutivo sobre el sistema de seguridad y justicia, y planteó que el fortalecimiento de las fuerzas policiales debería estar acompañado por políticas de profesionalización y capacitación.

Desde la oposición, Fabián Palo Oliver y Lucila De Ponti también rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre posibles riesgos para las libertades y garantías constitucionales.

La votación dejó expuestas diferencias dentro de Unidos, especialmente entre los legisladores socialistas, que plantearon reparos sobre distintos aspectos del proyecto.

Con la media sanción de Diputados, la reforma quedó encaminada hacia el Senado provincial, donde continuará el debate sobre los cambios al sistema de seguridad y justicia de Santa Fe.