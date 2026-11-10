En España hablan de exhibición de Mastantuono y piden que vuelva a Real Madrid

Después de un comienzo con altibajos, Franco Mastantuono empieza a ganar protagonismo en Fiorentina durante su primera temporada a préstamo. Sus actuaciones más recientes en la Serie A dejaron buenas sensaciones y despertaron el interés de los medios españoles, que siguen de cerca su evolución.

El futbolista surgido de River Plate no había encontrado el espacio que esperaba en el Real Madrid, por lo que salió cedido para sumar minutos y continuidad en otro equipo. Sin embargo, su crecimiento en el fútbol italiano volvió a ponerlo en el radar del club español, donde ya comenzaron a especular con un posible regreso.

El diario As destacó especialmente su actuación del último fin de semana frente a Juventus con un llamativo título: “3 minutos que debe ver el Madrid: la exhibición de Mastantuono que tiene loca a media Italia”. El medio publicó un video con algunas de las mejores acciones del delantero argentino, de 19 años.

Mastantuono tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2031, mientras que su préstamo en Fiorentina finaliza al término de la actual temporada. Por eso, el conjunto merengue deberá definir si lo reincorpora a su plantel o si vuelve a cederlo para la próxima campaña.

En esa decisión también podría influir la situación de Nico Paz, quien atraviesa un gran presente en Como. El Real Madrid conserva una opción de recompra sobre el futbolista surgido de sus divisiones inferiores, por lo que el futuro de ambos jugadores argentinos podría estar relacionado dentro de la planificación deportiva del club.

Los números de Franco Mastantuono en Fiorentina

Desde su llegada al conjunto italiano para esta temporada, Mastantuono disputó 13 partidos entre la Serie A y la Copa Italia.

En ese período convirtió cuatro goles, todos por el campeonato local, con un promedio de un tanto cada 220 minutos en la Serie A.

Sus últimas actuaciones alimentan las expectativas sobre su evolución y podrían resultar determinantes para definir dónde continuará su carrera la próxima temporada.