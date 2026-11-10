Marta Fort contó el motivo por el que decidió trabajar

Marta Fort explicó por qué decidió comenzar a trabajar a pesar de ser heredera de una gran fortuna. La hija de Ricardo Fort reconoció que hubo un momento en el que sintió que su rutina había perdido sentido y que necesitaba encontrar una actividad que le permitiera mantenerse motivada y ocupar su tiempo.

En ese sentido, contó que disfruta de tener responsabilidades, cumplir con sus obligaciones laborales y mantener la mente activa. “Me encanta sentir que tengo algo para hacer, que me ocupa la cabeza”, aseguró.

Durante una charla con Grego Rosello, también recordó que suele recibir comentarios de personas que no entienden por qué trabaja teniendo una situación económica privilegiada. “Yo sé que tengo plata, que no tengo que ni siquiera estudiar si lo quisiera, ni que trabajar”, reconoció.

Al comparar su presente con la vida que llevaba antes de incorporarse al mundo laboral, Marta describió una rutina que, si bien le permitía disfrutar de su tiempo libre, terminó sintiendo como vacía y carente de propósito. Entre sus actividades habituales estaban entrenar y reunirse con amigos, incluso durante los días de semana.

“Cuando yo opté por esa vida, era: entrenar, porque nunca dejé de entrenar, juntarme con amigos y enojarme si un amigo no puede tomar un champán un martes a las 8 de la noche. Ahora soy yo la ortiva”, contó.

La influencer explicó que, con el tiempo, comenzó a cuestionarse esa dinámica y sintió que necesitaba hacer algo más con su vida, independientemente de que tuviera sus necesidades económicas resueltas.

“Y eso es muy vacío, ¿me entendés? Porque es como, yo sentía que no tenía una razón, sentía que era inútil, mentalmente inútil, ¿entendés? Puedo realmente no trabajar si no lo quiero. Pero para qué está la vida... Para mí lo mejor que puedo hacer es trabajar”, concluyó.

Marta Fort reveló cuánto dinero llegó a gastar en un mes

En otra oportunidad, Marta Fort sorprendió al contar cuál fue la cifra más alta que llegó a gastar en un solo mes. “Fue despilfarrar”, reconoció al recordar aquella experiencia en la que sus gastos alcanzaron un monto extraordinario.

La hija de Ricardo Fort ya había hablado en distintas ocasiones sobre los gustos que se da y su relación con el dinero. Esta vez, durante una emisión de Fort Night Show, el ciclo de Blender, conversó con el influencer Mernuel y terminó revelando cuál fue su récord de gastos mensuales.

“Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, anticipó antes de responder. Sin embargo, ante la insistencia de su compañero, finalmente confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

La respuesta sorprendió a Mernuel, quien consideró que incluso podría haber gastado una suma mayor. “Podría haber sido más fuerte todavía. De hecho, no te creo. Para mí es más”, comentó.

Marta aclaró entonces que se refería exclusivamente a sus gastos cotidianos y no a compras extraordinarias, como la adquisición de un vehículo. “No, 100 mil dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pel... así de despilfarro”, explicó.

“Ah, ok, entonces es muchísimo”, respondió el influencer, sorprendido por la cifra que acababa de revelar.