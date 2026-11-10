Argentina y Brasil negocian un amistoso para la fecha FIFA de marzo

La Selección Argentina ya comenzó a preparar sus últimos compromisos de 2026 frente a Uruguay y Costa Rica, pero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también trabajan en la planificación de la próxima temporada. Entre los objetivos para 2027 aparece un posible enfrentamiento de alto nivel: una nueva edición del clásico sudamericano ante Brasil.

Según informó el sitio Doble Amarilla, la AFA mantiene negociaciones avanzadas con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para organizar un amistoso entre ambos seleccionados durante la fecha FIFA de marzo de 2027.

La intención sería disputar el encuentro en una sede neutral, fuera de Argentina y Brasil, aunque por el momento no se definió el escenario. De esta manera, los dos equipos podrían protagonizar uno de los partidos más atractivos de la primera ventana internacional del próximo año.

El clásico ante Brasil, una prueba importante rumbo al Mundial 2030

La posibilidad de volver a enfrentar a Brasil tendría un valor especial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya que representaría una oportunidad para medir el nivel del plantel ante uno de sus rivales históricos.

Además, el amistoso podría servir como preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, cuyo comienzo está previsto para mediados de 2027.

De concretarse el acuerdo, la Albiceleste tendría un desafío de máxima exigencia antes de comenzar un nuevo ciclo competitivo. El encuentro también permitiría a ambos entrenadores evaluar futbolistas, probar variantes tácticas y ajustar detalles de cara a los compromisos oficiales.