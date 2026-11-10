Los sindicatos interpretaron el mensaje de León XIV como un respaldo a sus reclamos contra el ajuste de Milei

Los dirigentes sindicales interpretaron el mensaje papal como un respaldo a sus reclamos frente al Gobierno.

León XIV reivindicó el diálogo, la justicia social y la dignidad del trabajo.

La CGT reclamó una mesa de diálogo y un nuevo contrato social.

Los gremios advirtieron sobre la precarización laboral y el impacto de la inteligencia artificial.

El Papa también planteó que los sindicatos deben representar a desocupados e informales.

ATE y la CTA Autónoma reclamaron al Gobierno que revise el ajuste económico.

El discurso del papa León XIV ante representantes del mundo del trabajo generó una fuerte repercusión en el sindicalismo argentino, cuyos principales dirigentes coincidieron en interpretar sus definiciones sobre justicia social, dignidad laboral, diálogo y protección de los trabajadores como un respaldo a buena parte de sus cuestionamientos a la política económica del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, algunas intervenciones también fueron leídas como una advertencia hacia las propias organizaciones gremiales, especialmente por la responsabilidad de representar no solamente a quienes tienen empleo formal, sino también a los desocupados y sectores excluidos.

La convocatoria realizada en la Universidad Católica Argentina (UCA), en su sede de Puerto Madero, reunió a referentes de distintas corrientes sindicales, con una asistencia prácticamente completa. Entre las ausencias más destacadas estuvieron las de Hugo Moyano y su hijo Pablo. El encuentro permitió escuchar un mensaje papal que abordó cuestiones centrales de la realidad económica y laboral, en un contexto de fuertes diferencias entre el movimiento obrero y la administración libertaria.

Uno de los principales ejes de las exposiciones de León XIV fue la necesidad de colocar a la persona en el centro de la economía. También planteó la importancia de recuperar el diálogo como herramienta para resolver conflictos, defender la dignidad del trabajo y evitar que el progreso económico se construya dejando atrás a amplios sectores de la sociedad.

El cotitular de la CGT Jorge Sola consideró que el Pontífice interpeló directamente al mundo laboral desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Destacó sus referencias a la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común y la necesidad de evitar la avaricia. También sostuvo que el verdadero desafío comienza después de escuchar el mensaje, con la construcción de una mesa de diálogo que permita avanzar hacia una Argentina con producción, desarrollo y empleo.

En la misma línea, Cristian Jerónimo, otro de los integrantes de la conducción cegetista, destacó las definiciones sobre justicia social, protección de los sectores más vulnerables y defensa de los derechos laborales. También valoró que el Papa se refiriera al impacto de la inteligencia artificial y reclamara a los empresarios que el desarrollo de la actividad económica no se apoye en la precarización del empleo.

Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y dirigente de la construcción, afirmó que el sindicalismo se sintió representado por los conceptos expuestos durante el encuentro. Para el referente gremial, el diálogo debe convertirse en una política de Estado y el modelo económico necesita articular desarrollo, producción y trabajo. Además, consideró necesario discutir un nuevo contrato social que contemple los desafíos tecnológicos y sus consecuencias sobre el empleo.

La transformación tecnológica fue otro de los asuntos que despertó preocupación entre los dirigentes. Martínez advirtió sobre la concentración del control de los algoritmos y las nuevas herramientas digitales en un reducido grupo de compañías, con capacidad para influir sobre la producción, la política y las relaciones laborales. En ese escenario, reclamó garantizar la justicia social y establecer mecanismos de protección durante la transición.

También Sergio Romero, representante de los trabajadores de la educación, destacó el conocimiento que León XIV demostró sobre la situación argentina y la profundidad de sus reflexiones. Por su parte, Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, resaltó que el Pontífice volviera a insistir en que la economía debe estar al servicio del ser humano y no al revés.

Schmid también recordó las advertencias sobre la importancia de preservar el sentido de las palabras en la discusión pública. Sin embargo, introdujo una interpretación diferente sobre otro tramo del mensaje: consideró que el Papa también dirigió una observación al sindicalismo cuando reclamó que las organizaciones protejan a sus representados, pero sin perder de vista al conjunto de la sociedad.

Desde la CGT, Rodolfo Daer vinculó las palabras del Pontífice con los principios de la comunidad organizada impulsada por Juan Domingo Perón. En particular, valoró la reivindicación del papel social de los medios de producción y la necesidad de mantener un equilibrio entre el capital y el trabajo.

Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, destacó que León XIV considerara la desocupación como un drama que afecta la dignidad humana y no solamente los ingresos. También reclamó que los sindicatos amplíen su representación hacia trabajadores informales, precarizados y de la economía popular.

La CTA Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también expresaron su respaldo. Ambas organizaciones destacaron la defensa del derecho a la organización sindical y cuestionaron las políticas que, a su entender, profundizan la exclusión. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, consideró que el mensaje representó una advertencia para el Gobierno y los empresarios y reclamó poner fin al ajuste.

De esta manera, la intervención de León XIV encontró una recepción favorable en buena parte del sindicalismo, que vio fortalecidos sus argumentos frente al Gobierno. No obstante, el llamado a ampliar la representación y priorizar el bien común también dejó planteado un desafío hacia el interior de las organizaciones gremiales: demostrar que la defensa del trabajo alcanza a todos los sectores y no solamente a quienes ya cuentan con derechos laborales consolidados.