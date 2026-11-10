Messi podría volver al Monumental

Lionel Messi podría regresar al estadio Monumental, aunque esta vez no sería con la camiseta de la Selección argentina, sino como jugador del Inter Miami. El equipo estadounidense estaría cerca de cerrar un amistoso frente a River para la segunda quincena de enero.

La posibilidad fue confirmada por Cristian “Kily” González, entrenador argentino que conoce el estado de las negociaciones. Tras el empate 3-3 de su equipo ante Charlotte, el técnico se refirió a la posibilidad de que se dispute el encuentro y generó expectativa entre los hinchas.

“Para mí está casi confirmada esa situación”, afirmó. Sin embargo, también aclaró que todavía falta tiempo para que se concrete: “Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento”.

Messi volvería al Monumental después de su última presentación con la Selección

En caso de concretarse el partido, el rosarino regresaría al estadio de Núñez después de su última presentación allí con la Selección argentina, el pasado 6 de octubre, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentó a Benín.

El encuentro tendría además un significado especial: sería la primera vez que Messi dispute un partido de clubes en territorio argentino. Aunque participó de las despedidas de Juan Román Riquelme, en la Bombonera, y de Maxi Rodríguez, en el estadio de Newell's, nunca jugó en el país con las camisetas de Barcelona, Paris Saint-Germain o Inter Miami.

River espera una definición sobre el amistoso con Inter Miami

Por el momento, las negociaciones continúan y en River mantienen la cautela mientras se ultiman los detalles de la organización. La fecha que se maneja es la segunda quincena de enero, durante el período de pretemporada.

La posibilidad de recibir a Messi en Núñez ya despierta una gran expectativa entre los hinchas. Sin embargo, todavía no hay un anuncio oficial que confirme la realización del amistoso. Si bien el Kily González aseguró que las conversaciones están avanzadas, aún restan pasos para que el encuentro se convierta en una realidad.