Dean Norris, uno de los actores de “Breaking Bad”, está al borde de la ruina económica

El actor Dean Norris, reconocido mundialmente por su papel en la serie Breaking Bad, atraviesa una difícil situación personal y financiera. Después de que trascendiera la noticia de su divorcio, se conocieron detalles de la crisis económica que enfrenta junto a su familia, marcada por las deudas y la venta de una lujosa propiedad en California.

La separación, los compromisos financieros y los problemas vinculados a uno de sus negocios conformaron un escenario complicado para el intérprete que dio vida al detective Hank Schrader en la exitosa ficción protagonizada por Bryan Cranston.

Según publicó el medio Page Six, la mansión que compartía con su esposa, Bridget Norris, fue puesta a la venta semanas atrás por 3.199.267 dólares.

La propiedad está ubicada en Temecula, California, y ocupa un terreno de aproximadamente 4,5 hectáreas. Cuenta con nueve habitaciones, nueve baños y una casa de huéspedes. Entre sus instalaciones también tiene una pileta de borde infinito, un spa, una cocina al aire libre, una huerta y un establo con capacidad para cuatro caballos.

Por qué Dean Norris, el actor de “Breaking Bad”, atraviesa una crisis económica

Dean Norris y Bridget Norris se casaron en 2001 y tienen cinco hijos en común, dos de ellos menores de edad. De acuerdo con documentos judiciales que trascendieron recientemente, fue Bridget quien presentó la solicitud de divorcio en febrero de 2025 y estableció el 15 de enero de ese año como fecha de separación.

En su presentación, la mujer alegó “diferencias irreconciliables” y solicitó la custodia legal y física compartida de sus hijos, además de una pensión alimenticia.

Uno de los principales factores detrás de la crisis financiera familiar habría sido la compra del Swing Inn Cafe, un tradicional establecimiento gastronómico de Temecula. La pareja se declaró en quiebra en septiembre, con el objetivo de iniciar un proceso de reorganización de sus deudas.

La situación también permitió que saliera a la luz el divorcio, que hasta entonces se había mantenido en reserva.

El café funciona desde 1927 y Dean y Bridget Norris se hicieron cargo del negocio en 2002. Según los datos publicados por Page Six, el establecimiento registra activos por 147.809,58 dólares y pasivos que ascienden a 1.811.598,46 dólares, una diferencia que refleja la magnitud de las dificultades económicas que enfrenta la pareja.

El papel que llevó a Dean Norris a la fama mundial

La popularidad internacional de Dean Norris llegó de la mano de Breaking Bad, la exitosa producción creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

En la serie, el actor interpreta al detective Hank Schrader, un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que trabaja en Albuquerque persiguiendo a una organización dedicada al tráfico de metanfetamina.

Uno de los elementos centrales de la historia es que Hank desconoce durante buena parte de la trama que el hombre detrás del negocio criminal es su propio concuñado, Walter White, interpretado por Cranston.

El personaje se convirtió en uno de los más importantes de la ficción y contribuyó a consolidar la carrera de Norris en la televisión y el cine.